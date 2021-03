SUA deține mai multe informații despre OZN-uri, spune un fost șef al unei agenții secrete

Pe 1 iunie Pentagonul și alte agenții de informații vor trebui să predea rapoartele privitoare la OZN-urile zărite pe teritoriul SUA și nu numai. Un fost șef al uneia dintre agențiile interpelate, John Ratcliffe, a declarat că SUA deține mai multe informații decât cele făcute publice, în cadrul unei intervenții la Fox News, citează RT.

„Și când vorbim despre observații ne referim la ceea ce au văzut piloți militari și piloți ai avioanelor oficiale Air Force, sau care au fost reperate de sateliți. Este greu de definit activitatea obiectelor”, a declarat Ratcliffe.

Unele imagini surprind manevre care sunt imposibil de realizat cu tehnologia umană disponibilă la această oră. Au putut fi observate boom-uri sonice produse de obiectele zburătoare, a mai spus șeful agenției.

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things...there is actually quite a few more than have been made public" pic.twitter.com/qu4VlzrZw1