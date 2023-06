Stephan Pelger a murit. Designerul ar fi fost găsit spânzurat

UPDATE: Stephan Pelger ar fi fost găsit mort în curtea casei în care locuia, în această dimineață, potrivit Antena 3. Un vecin a sunat imediat la 112. Trupul designerului a fost dus la INML.

UPDATE: Aseară, designerul ar fi mers singur într-un restaurant, unde ar fi povestit că mătuşa sa din Germania, la care ţinea foarte mult, a murit, potrivit Antena 3. Acesta ar fi consumat mai multe pahare de vin. Ar fi urmat și un tratament împotriva depresiei.

UPDATE: Stephan Pelger ar fi fost găsit spânzurat, informează Antena 3.

Creatorul de modă a fost găsit mort, în locuinţa sa din Bucureşti, de către un vecin. Poliţiştii şi medicii legişti se află la casa designerului, potrivit Antena 3. Nu se cunosc mai multe detalii momentan.

Stephan Pelger a vorbit despre depresia cu care se confrunta. La începutul anului, designerul povestea despre problemele grave pe care le-a avut cu insomnia și consumul de substanțe interzise. După ce a stat internat într-o clinică de dezintoxicare, designerul spunea că a fost externat și că e mai sănătos ca niciodată.

”Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi. Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos”, a declarat Stephan Pelger, la Xtra Night Show.

Stephan Pelger avea 44 de ani.

Știre în curs...

