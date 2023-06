Stephan Pelger ar fi suferit de depresie și ar fi ajuns să ia 40 de pastile pe zi. Experiența trumatizantă pe care a avut-o pe Coasta de Azur

Stephan Pelger ar fi fost găsit spânzurat în locuința sa din București. Potrivit unor surse Realitatea.net, designerul de modă, în vârstă de 44 de ani, ar fi fost în depresie. Totodată, nu ar exista indicii care să confirme că a fost victima vreunei infracțiuni, spun surse judiciare. Totuși, nu se poate vorbi încă dacă este vorba despre o sinucidere, atâta timp cât cercetările la fața locului nu au fost finalizate. Oamenii legii vor stabili ulterior cum a murit creatorul de modă, probabil după ce va fi efectuată și o expertiză medico-legală în acest sens.

De curând, Stephan Pelger ieșise de la dezintoxicare

Stephan Pelger anunțase recent că a ieșit de la clinica de dezintoxicare, în care s-a internat de bunăvoie. El ar fi suferit de insomnie cronică și ar fi ajuns să ia 40 de pastile într-o singură zi.

Acum ceva timp, în cadrul unei emisiuni de televiziune, Stephan Pelger a vorbit despre una dintre cele mai traumatizante experiențe din viața sa. Designerul a fost răpit și jefuit când se afla pe Coasta de Azur. El ar fi purtat bijuterii extrem de scumpe atunci când se afla la un restaurant, iar în jurul orei 23:00, ar fi fost împins de către un bărbat într-o mașină și dus într-o direcție necunoscută. Ce se întâmplase în următoarele 11 ore nu își mai amintea. Oamenii legii l-au găsit în portbagaj, într-un șanț, la 40 de kilometri de Cannes, în jurul orei 9 dimineața. Bărbatul fusese jefuit și lăsat doar în lenjerie intimă.

"Purtam bijuterii în valoare de 150.000, 200.000, dintre care jumătate erau ale mele personale, jumătate erau împrumutate și mafia de pe Coasta de Azur, care e din ce în ce mai prezentă în locuri de genul acesta, în restaurante, diverși oameni sunt filați, după care răpiți, jefuiți, în general. Povestea a fost una foarte ciudată, pentru că eu, prietenele mele cu care fusesem la masă au ieșit cu zece minute înainte, plecaseră cu șoferul lor, eu îmi chemasem șoferul meu, am ieșit de pe ușa clubului și am fost împins. 11 ore nu mai am niciun fel de memorie, m-am trezit într-un portbagaj al unei mașini, la 40 de kilometri distanță de Cannes, unde am și fost găsit într-un șanț.

La 9 dimineața m-a găsit poliția. La 11 am plecat din restaurant, așa cum arată filmările, se vede din filmări că am fost împins de către un bărbat într-o mașină și, de acolo, nu se mai știe nimic, decât la 9 dimineața când a venit salvarea și poliția și m-a găsit la 40 de kilometri de Cannes, în chiloți, fără bijuterii", povestise Stephan Pelger.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News