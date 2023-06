Stela Enache, interpreta melodiei "Ani de liceu", mărturie impresionantă. Cum era să facă puşcărie pentru 10 dolari

Solista care a dat viață celebrului cântec de pe coloana sonoră a filmului „Liceenii” a făcut, de curând, dezvăluiri în premieră despre viața sa în cadrul emisiunii Reţeaua de Idoli.

Înainte de '90, Stela Enache era o prezență îndrăgită de toată România. Vocea ei putea fi auzită permanent la radio și televizor, iar melodiile sale, precum „Diminețile mele”, „Trandafirul", „Hai vino și stai” erau fredonate cu plăcere de iubitorii muzicii ușoare românești.

A dat lovitura odată cu lansarea filmului românesc „Liceenii” și a coloanei sonore care s-a bucurat de un real succes la nivel național. Textul cântecului a fost scris de Sașa Georgescu și pus pe muzică de Florin Bogardo, iar Stela Enache și Florin Bogardo au interpretat piesa într-o manieră inconfundabilă care şi-a păstrat acelaşi ecou până-n ziua de azi. „Ani de liceu este despre cum erau elevii atunci. Noi căutam frumosul și moralul. Acum totul este pe dos. Cred că se cântă încă pentru că... până la urmă sunt cei mai frumoși ani, indiferent cum au fost făcuți. Perioada liceului este practic cea în care nu ai nicio problemă, visezi cai verzi pe pereți și ți se aduce totul pe tavă acasă. Părinții alergă ca să facă rost de bani, ca să o duci tu bine iar tu ce trebuia să faci... eventual să înveți și să fii în trend”, a mărturisit Stela Enache în show-ul amintit.

Cum a ajuns să treacă graniţa

Destinul a făcut să lucreze la „Electrecord” și așa a ajuns să aibă deplasări în străinătate. Pentru prima dată a ieșit din țară în 1973, pentru un turneu, iar prima sa colaborare pe un vas de croazieră a avut loc în 1986.

Artista își amintește că venea din străinătate cu bagajele pline de produse greu de găsit în România acelor vremuri: ulei, lapte praf, ness, margarină, ciorapi de mătase. Aceasta mai spune că cine avea valută în casă, în comunism, risca închisoarea. „Aveam voie să aducem diverse produse, pentru că cea mai mare parte din bani o lua statul. Era obligatoriu ca, în 24 de ore de la venirea în țară, orice valută să fie depusă. Era ziua soțului meu și am vrut să-i fac un cadou. Aveam 10 dolari și m-am dus la un shop din București. Acolo era un tovarăș care m-a reținut și m-a întrebat de unde am dolari și de ce îi am. Am încercat să explic, dar nu l-a interesat. A urmat un proces și multe alte lucruri, dar nu m-am lăsat intimidată”, a povestit Stela Enache.

A cântat toată viaţa alături de nume mari, inclusiv de artişti de pe scenele internaţionale ca Gilbert Becaud, Milva, Gloria Gaynor, Jennifer Rush, Tony Christie, The Platters, Lionel Hampton, Vicky Leandros, Al Bano etc. Repertoriul ei are peste 500 de cântece.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News