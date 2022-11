Stela Enache, despre noul film Liceenii: Nu știu dacă va mai fi același gen de film. Acum sunt alte probleme.... cu gene false și unghii puse

Stela Enache a făcut o paralelă între liceenii de ieri și de azi, și spune că nu știe dacă în noua serie va fi același gen de film cu gesturi romantice de lăsat flori sau bilețele în bancă.

"Nu știu dacă azi mai este așa ceva și dacă va mai fi același gen de film. Acum sunt cu totul alte probleme, începând de la îmbrăcăminte la fumat și droguri și cine mai știe ce. Probleme cu gene false și unghii puse, pe care noi nu le aveam… În timpul liceului și nici nu se punea problema. Și activitățile pe care le aveam, de când eram pionieri… Adică aveam alte preocupări decât astăzi. Sigur că ideea este frumoasă, dar nu știu ce impact va avea asupra spectatorului și nu știu dacă va mai exista un așa-zis schimb al liceenilor, așa cum a fost el până acum, 30 de ani', a mai declarat Stela Enache.

"Fiecare generație cântă - generațiile care au terminat de 15-20 de ani liceul cântă tot melodia asta din Liceeni. Iar eu, culmea, care am făcut 50 de ani de când am terminat facultatea și după Gaudeamus Igitur, următoarea piesă a fost ani de liceu. Bine, erau încântați că eu sunt acolo. Am fost la Cluj pentru 2 zile și jumătate. Nu prea mi-a tihnit, pentru că eu eram între două drumuri, dar am promis că mă duc. Eu, în general, dacă am, promis merg", a mai declarat Stela Enache.

Ștefan Bănică, despre noua serie ”Liceenii”: M-am amuzat văzând declarațiile doamnei Irina Margareta Nistor

Ștefan Bănică, unul dintre protagoniștii filmului „Liceenii”, a făcut primele declarații cu privire la afirmațiile criticului de film Irina Margareta Nistor.

"M-am amuzat văzând declarațiile doamnei Irina Margareta Nistor, un critic respectat de film de altfel, care dau ca sigură continuarea seriei "Liceenilor" și, mai mult, în distribuție cu doi dintre copiii mei, Radu Ștefan și Violeta. Iar acum toată lumea mă sună sa mă întrebe dacă e adevărat. Era bine dacă mă suna si dânsa.

O sa răspund concret. Se vehiculează de ani de zile ideea de a se relua seria „Liceenilor", dar, până în prezent, nu există nimic concret, iar în ceea ce-i privește pe copiii mei, doar Radu Ștefan e actor, Violeta având la această vârstă alte preocupări. Când și dacă se va întâmpla să se realizeze un asemenea proiect și, mai ales, cu copiii mei, credeți-mă că voi fi primul care o să vă anunțe”, a scris Ștefan Bănică pe contul său de Instagram.

Și Andreea Marin a ținut să lămurească situația. A spus că Violeta nu este implicată în niciun proiect de acest fel și nici nu ar avea vârsta potrivită pentru asemenea lucruri: „Informația e greșită, Violeta nu are vârsta potrivită pentru așa ceva, are alte priorități acum", a declarat Andreea Marin, pentru fanatik.ro.

Filmul "Liceenii" revine în curând. Cine sunt actorii care vor interpreta rolurile principale în noua serie

În noua serie a filmului vor juca copiii lui Ştefan Bănică Jr., dar şi nepotul lui Nicolae Corjos, regretatul regizor al filmului. Anunţul a fost făcut de criticul de film Irina Margareta Nistor. „Vestea bună este că va apărea a nouă serie a filmului Liceenii. Cu aceleași persoane, cu băiatul lui Mihai, cu băiatul și fata lui Ștefan Bănică Jr. și cu nepotul lui Corjos, care este muzician și foarte frumos. Încă nu știu cine va fi regizorul. Va fi o referire la Ion Caramitru. Scenariul este făcut”, a declarat Irina Margareta Nistor, citată de bucurestifm.ro.

"Eu sper să rămână distribuția asta... Și mi s-a părut extrem de important că cei de la verticală au avut gândul și că vor să facă o continuare, așa, după ani, mai ales că în anu ăsta știm foarte bine cât de extraordinar a funcționat Top Gun. Eu cred că Liceenii este un fel de echivalent, un Top Gun al nostru, apropo de de nostalgie. Așa că sper să se întâmple toate lucrurile astea. Mă bucur foarte tare când în când se întâmplă să fie o veste atât de bună pentru toată lumea.", a spus Irina Margareta Nistor la Antena 3.

Filmul „Liceenii”, apărut în anul 1986, se numără printre cele mai îndrăgite și vizionate filme românești. Avându-i în rolurile principale pe Ștefan Bănică Jr., Mihai Constantin, Oana Sârbu, Cesonia Postelnicu, Tudor Petruț, Tamara Buciuceanu-Botez și Ion Caramitru, filmul prezintă o frumoasă poveste de dragoste. Pelicula este în topul celor mai vizionate filme românești din toate timpurile. Ea a fost precedată de o alta, „Declarație de dragoste” (1985), prin care Corjos a testat interesul publicului. Seria mai cuprinde filmele „Extemporal la dirigenție” (1988), „Liceeni Rock'n'Roll” (1991) și „Liceenii în alertă” (1993). Muzica din acest film a fost compusă de Florin Bogardo.

