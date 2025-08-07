Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO

Ce se întâmplă când umorul întâlnește iubirea pentru animale? Aflăm în următoarea ediție a emisiunii DC Anima, unde Tudor Tim Ionescu îl are invitat pe comediantul Bogdan Drăcea – un artist al observației fine și, totodată, un mare iubitor de necuvântătoare.

Cum vede un comediant relația noastră, a oamenilor, cu animalele? Ce glume se pot face cu și despre prietenii noștri blănoși? Dar și cât de mult ne pot învăța animalele despre empatie, responsabilitate și echilibru?

Vă așteptăm la o discuție cu suflet și zâmbet, despre animalele care ne fac viața mai frumoasă – și despre ce putem face noi pentru ele.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 8 august, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.

