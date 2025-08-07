Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Captură video Youtube Bogdan Drăcea
Foto: Captură video Youtube Bogdan Drăcea

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Anima. 

Ce se întâmplă când umorul întâlnește iubirea pentru animale? Aflăm în următoarea ediție a emisiunii DC Anima, unde Tudor Tim Ionescu îl are invitat pe comediantul Bogdan Drăcea – un artist al observației fine și, totodată, un mare iubitor de necuvântătoare.

Cum vede un comediant relația noastră, a oamenilor, cu animalele? Ce glume se pot face cu și despre prietenii noștri blănoși? Dar și cât de mult ne pot învăța animalele despre empatie, responsabilitate și echilibru?

Vă așteptăm la o discuție cu suflet și zâmbet, despre animalele care ne fac viața mai frumoasă – și despre ce putem face noi pentru ele.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 8 august, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00. 

Nu uitaţi, ne puteţi urmări şi pe reţelele de socializare: 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/@dcnewsromania

FACEBOOK: https://www.facebook.com/dcnews.ro

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@rodcnews

Rămâneţi alături de noi! 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
08 aug 2025, 10:26
Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO
07 aug 2025, 17:54
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare, iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic
06 aug 2025, 12:59
Generația Globală: Ionuț Blendea și cariera sa de top în industria hotelieră britanică
06 aug 2025, 09:34
Elena Platon, directoarea Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană, la Născuți în diaspora
05 aug 2025, 10:44
Educația nu mai are timp de teorie. E vremea pentru soluții! Sorin Ivan și Val Vâlcu, luni, la DC Edu / video
04 aug 2025, 10:00
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Psihologul Mihaela Avramescu analizează conflictul între generații, sâmbătă, la ”Dr.Psy”
01 aug 2025, 23:10
Scriitorul Costel Nedelcu, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
01 aug 2025, 12:10
De la imigrant la lider local în Anglia. Iulian dă voce românilor din districtul Cherwell
31 iul 2025, 17:41
Totul despre acnee. Dr. Alin Nicolescu, la Academia de Sănătate - VIDEO
31 iul 2025, 12:40
Ce nu vrea Guvernul să auziți despre austeritate? Vă spune, joi, Dumitru Costin (BNS) / video
30 iul 2025, 19:51
Comentariile tale pot schimba soarta lui Ciuvică! Intră live, la Miercurea Neagră, să vezi un nou meci alături de Chirieac! Tache promite să arbitreze / video
29 iul 2025, 21:09
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunțurile zilei, miercuri, la DC News! Tot ce trebuie să știi despre subvenții, carne și viitorul fermelor românești!
29 iul 2025, 18:44
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
Cătălin Gherghe, coordonatorul Lotului Olimpic de Matematică, la DC Edu
27 iul 2025, 19:41
Mi-Th Influencer / Bianca Şerban, o viaţă pe podium şi în lumea sportivă
26 iul 2025, 16:55
Mâncărimi, bubițe, pete? Află ce are animalul tău | Ana Maria Boncea, medic veterinar
26 iul 2025, 16:47
Pilotul Cezar Osiceanu ne dezvăluie cele mai ascunse secrete din aviație. La ce oră să pleci pentru a avea cel mai mic risc și la ce renunță companiile low-cost/ Sâmbătă, ora 14:00
25 iul 2025, 22:40
Psihoterapeutul Ioana Milea, la ”Dr.Psy”, live la DCNews și DCNewsTV/ Sâmbătă, ora 12:00
25 iul 2025, 22:30
Ministrul german al Mediului, vizită la sediul ANM. Un nou radar meteo, în funcţiune / Reportaj DC News TV
25 iul 2025, 14:32
Urgențe urologice. Dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu (SANADOR), la DC News și DC Medical, vineri, 25 iulie, ora 18:00
25 iul 2025, 14:27
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 8 august, de la ora 07.00 - VIDEO
07 aug 2025, 17:49
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 7 august, de la ora 07.00 - VIDEO
06 aug 2025, 17:45
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 6 august, de la ora 07.00 - VIDEO
05 aug 2025, 17:42
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 5 august, de la ora 07.00 - VIDEO
04 aug 2025, 18:39
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 4 august, de la ora 07.00 - VIDEO
03 aug 2025, 18:36
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 1 august de la ora 07.00 - VIDEO
31 iul 2025, 18:32
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 31 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
30 iul 2025, 18:30
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 30 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
29 iul 2025, 18:27
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 29 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
28 iul 2025, 18:21
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 28 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
27 iul 2025, 20:15
Schimbările climatice și impactul în economie, conferință DCMedia Group, LIVE
24 iul 2025, 21:46
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 25 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
24 iul 2025, 20:54
Lună Plină în Vărsător. Ce le așteaptă pe zodii? Detalii de la Astrologul Daniela Simulescu - VIDEO
06 aug 2025, 12:50
Marte intră în Balanță. Astrologul Daniela Simulescu, detalii despre zodiile afectate - VIDEO
05 aug 2025, 12:42
Legea Anastasia, doi ani de la promulgare. Cauze şi efecte
24 iul 2025, 16:18
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 24 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
23 iul 2025, 20:47
Horoscop 4-10 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
02 aug 2025, 16:21
Horoscop 28 iulie - 3 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
26 iul 2025, 16:07
Diana Buzoianu față-n față cu Bogdan Chirieac, la DCNews!
23 iul 2025, 17:48
Fuga premierului Bolojan. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise din Coaliție? Află la ”Miercurea Neagră”
22 iul 2025, 21:33
Dermatita atopică: simptome, cauze, tratament. Dr. Alin Nicolescu, la DC Medical și DC News, marți, 22 iulie, ora 17:00
22 iul 2025, 16:26
Horoscop zilnic. Previziunile pentru fiecare zodie, 22 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
21 iul 2025, 19:02
Totul despre constipație și colonoscopie. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC News și DC Medical, luni, 21 iulie, de la ora 18
21 iul 2025, 11:22
Horoscop 21 iulie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
20 iul 2025, 20:41
Pensiile românilor din Italia. Ionela Dumitru, consultant fiscal, răspunde la întrebările voastre
19 iul 2025, 20:03
Selfie cu ursul? Ce să faci dacă te întâlnești cu un urs | Cristian-Remus Papp, WWF România, interviu
19 iul 2025, 19:15
Horoscop 21-27 iulie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
19 iul 2025, 16:56
Noi măsuri pentru profesori și elevi. Daniel David, ministrul Educației, anunță deciziile-cheie la DC News, luni, la ora 09.00 / video
19 iul 2025, 16:20
Psihologia care vindecă: Conferința care schimbă fața profesiei în România. Ioana Milea, interviu
18 iul 2025, 19:42
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
acum 18 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 22 de minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 37 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 34 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 47 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 8 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 9 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel