Spital bombardat în Gaza. Rishi Sunak refuză să le dea dreptate israelienilor, după prezentarea dovezilor: „Să nu ne grăbim” /video

"Nu ar trebui să tragem concluzii pripite înainte de a avea toate informațiile", a transmis Sunak parlamentarilor.

"Serviciile noastre de informații analizează rapid probele pentru a stabili în mod independent adevărul. În acest moment, nu suntem în măsură să spunem mai mult decât atât."

Reamintim că Israelul susține că a interceptat discuția dintre doi militanți Hamas. Aceștia par să recunoască că explozia de la spitalul din Gaza a fost cauzată de o rachetă lansată de Jihadul Islamic Palestinian.

Ministerul de Externe al Israelului a publicat ceea ce susține că este un apel interceptat între doi militanți Hamas în care aceștia discută despre modul în care spitalul al-Ahli al-Arabi a fost lovit de o rachetă eșuată lansată din Gaza.

Unul dintre ei recunoaște că „pare că este muniția noastră, nu a israelienilor” și că a fost vorba despre o rachetă lansată dintr-un cimitir aflat în spatele spitalului.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD