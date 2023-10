„Pare că este muniția noastră”. Israelul susține că a interceptat discuția dintre doi militanți Hamas despre explozia de la spitalul din Gaza / Înregistrarea audio

Ministerul de Externe al Israelului a publicat ceea ce susține că este un apel interceptat între doi militanți Hamas în care aceștia discută despre modul în care spitalul al-Ahli al-Arabi a fost lovit de o rachetă eșuată lansată din Gaza.

Unul dintre ei recunoaște că „pare că este muniția noastră, nu a israelienilor” și că a fost vorba despre o rachetă lansată dintr-un cimitir aflat în spatele spitalului.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD