Speranțe pentru tratarea cancerului cerebral: Cercetătorii au descoperit un medicament 100% eficient în tratamentul glioblastomului

Cercetătorii americani au dezvoltat un gel inovator capabil să trateze cu o eficacitate de 100% șoarecii care suferă de glioblastom, cea mai comună, agresivă și mortală tumoare cerebrală la om.

Preparatul funcționează atât de bine doar dacă este susținut de îndepărtarea chirurgicală a masei tumorale; fără ea, de fapt, aplicarea gelului are ca rezultat o supraviețuire de 50% , în cazul șoarecilor pe care s-au făcut teste.

Speranța cercetătorilor este că au pus bazele unui compus potențial capabil să revoluționeze tratamentul glioblastomului, în cazul în care ar da rezultatele dorite în studiile cinice, adică experimentarea pe oameni, potrivit Fanpage.



Gelul a fost dezvoltat de o echipă de cercetare din SUA condusă de oameni de știință de la Departamentul de Inginerie Chimică și Biomoleculară de la Universitatea Johns Hopkins, care a colaborat îndeaproape cu colegii de la Departamentul de Neurochirurgie.

Gelul revoluționar

Cercetătorii, coordonați de profesorul Honggang Cui, profesor la Școala de Medicină a Universității Americane, au dezvoltat gelul revoluționar reunind două principii diferite: un medicament anticancer numit paclitaxel - deja aprobat de Food and Drug Administration (FDA) împotriva cancerului de sân, plămâni și alte afecțiuni maligne – și anticorpul aCD47 care vizează macrofagele.

Atunci când cei doi compuși sunt combinați, ei dau viață unui hidrogel capabil să ocupe complet cavitatea eliberată în urma rezecției chirurgicale a tumorii, cu filamente infiltrându-se în fiecare spațiu minim, ajungând la orice urmă de celulă canceroasă care ar rămâne după intervenția chirurgicală.

Una dintre cele mai agresive caracteristici ale glioblastomului constă tocmai în frecvența recidivei după intervenție chirurgicală. În termeni simpli, gelul permite chirurgilor să finalizeze munca, aplicând noul medicament timp de săptămâni consecutive acolo unde este cel mai necesar, favorizând astfel remisiunea bolii.

Un detaliu semnificativ al principiului de acțiune al compusului este legat de faptul că acesta este capabil să declanșeze un răspuns imun împotriva celulelor bolnave, chiar și fără ajutorul medicamentelor. În practică, favorizează activarea sistemului imunitar și distrugerea celulelor canceroase la baza recidivelor.

Detaliile noii cercetări au fost publicate în renumitul jurnal științific Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News