Speculă pe piața gazului: 200 de euro/MW față de 7 euro în pandemie. Virgil Popescu: Este un preţ foarte mare, crescut şi ţinut artificial / VIDEO

Reamintim că România a susţinut, în cadrul Consiliului Energiei, măsuri precum plafonarea preţului gazelor ruseşti, existenţa unei platforme pentru achiziţia în comun a gazelor în UE, precum şi posibilitatea de accesare a unor linii de credit pentru companii din partea Băncii Central Europene, a transmis la sfârşitul săptămânii trecute, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"România nu s-a opus preţului gazului, noi am propus o plafonare mai largă, inclusiv a preţului gazului rusesc pe piaţa europeană. Pentru a putea decupla preţul gazului de preţul energiei electrice e clar că trebuie să avem un preţ mult mai mic al gazului. Ori dacă plafonăm doar o parte din piaţă şi cealaltă piaţă este lăsată liberă există riscul, la un moment dat, ca cererea să fie mai mare decât oferta şi să crească preţul celălalt, adică gaz olandez, gaz românesc, LNG etc. Mai multe state au propus acest lucru. Greci au venit cu o propunere foarte interesantă de a scoate din indexul Bursei Olandeze de Gaz partea de LNG (gaz natural lichefiat). Pentru că, în momentul de faţă, preţul LNG-ului este artificial crescut tot de preţul gazului. Se va lucra la un sistem în aşa fel încât să protejăm şi să reformăm întreaga piaţă europeană a gazului natural. Dacă am lua doar dintr-o singură sursă, s-ar putea ca celelalte surse să fie debalansate şi să crească preţul. Preţul gazului natural la 200 de euro faţă de, să vă dau un exemplu, 20 de euro care era un preţ mare. Vi se pare preţ de piaţă? Este un preţ foarte mare, crescut şi ţinut artificial de speculaţiile gazului rusesc! Gândiţi-vă că în perioada de pandemie aveam preţ de 7 euro/MW. Vorbim de preţuri foarte mari, de preţuri speculative! Şi vrem să reducem aceste preţuri speculative. Nu vorbim de o opţiune a României să nu fim de acord, am vrut o chestie mai largă. Evident că se va ajunge la un consens" a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, în conferinţa de presă de miercuri.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, vineri, la reuniunea extraordinară a Consiliului Energiei, organizată la Bruxelles, în contextul discuţiilor la nivel european privind preţurile ridicate la energie şi pregătirea pentru iarnă. Evoluţiile din ultima perioadă de pe piaţa energiei electrice, în contextul continuării agresiunii Rusiei din Ucraina şi al unei producţii scăzute la nivelul UE, necesită adoptarea rapidă a unui set de măsuri care să permită stabilizarea pieţei şi scăderea preţului plătit de consumatori, spune ministerul. Comisia Europeană lucrează la un set de măsuri pentru atenuarea preţurilor ridicate la energie care se vor concretiza într-o propunere legislativă în a doua parte a lunii septembrie. Reuniunea miniştrilor Energiei a avut scopul de a analiza şi agrea o direcţie comună de acţiune cu privire la demersurile viitoare.

Planul de economisire al UE

"După cum știți, am convenit să mărim depozitarea, am depășit la 80%, am depășit obiectivele propuse, dar din păcate nu va fi suficient. Va trebui să diversificăm, să ne bazăm pe furnizori precum sunt SUA, Norvegia și Algeria, fiabili. Anul trecut, spre exemplu, gazul rusesc a reprezentat 40% din importurile de gaze în Europa, astăzi am ajuns doar la 9%, însă constatăm și că Rusia manipulează în mod activ piața noastră a energiei. Preferă să risipească gazul, să îl ardă, decât să îl trimită pe continentul european, deci această piață nu mai este fiabilă" - a spus Ursula von der Leyen în declarația de miercuri, 14 septembrie.

Plafonarea prețului la gaze

"E vorba de măsuri temporare, de urgență, pe care le pregătim și mă refer și la dezbaterea privind plafonarea prețului la gaze. Trebuie să încercăm să depunem eforturi pentru prețuri reduse la gaze. Pe de o parte, trebuie să asigurăm siguranța aprovizionării, pe de altă parte însă, trebuie să ne asigurăm că rămânem competitivi la nivel global. Vorbesc despre securitatea aprovizionării pentru că gazul trebuie să ajungă pe teritoriul european, pe de altă parte însă, dacă este prea scump, are efecte asupra competitivității noastre globale, deci împreună cu statele membre pregătim un pachet de măsuri pentru a ține cont de natura specifică a relației cu furnizorii de gaze. De la furnizori nefiabili precum Rusia, până la prieteni fiabili precum Norvegia. Vom crea o echipă de experți la nivel înalt care vor căuta soluții pentru a reduce prețul la gaze.

Piața gazelor s-a schimbat în mod dramatic și de aceea Comisia va prezenta soluții care să reflecte schimbările de pe piață. În același timp știm foarte bine și că și companiile electrice se confruntă cu probleme foarte grave de lichiditate pe piețele de electricitate. Vom coopera cu autoritățile de reglementare pentru a rezolva problema prin modificarea regulilor cu privire la colaterale și pentru a lua măsuri pentru a scădea volatilitatea pieței. Vom modifica schema de subvenții în octombrie pentru a permite acordarea de garanții de stat, menținând totuși condiții egale pentru toată lumea. Este o situație complexă, nu este deloc ușor, dar sunt doar primele măsuri. Sigur că trebuie să rezolvăm problemele urgente, dar trebuie să ne îndreptăm și spre viitor. Deci diagnosticul meu este că piața electrică de astăzi care se bazează pe principiul de merit nu mai este adaptată. Consumatorii trebuie să tragă foloase de pe urma surselor regenerabile la prețuri mici. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Deci trebuie să decuplăm prețurile de gaze și electricitate și de aceea vom face o reformă profundă și radicală a pieței electricității" a completat președintele Comisiei Europene.

