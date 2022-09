Planul de economisire al UE. Ursula von der Leyen: Un război al energiei. Trebuie să reducem consumul în orele de vârf

Ursula von der Leyen a susținut astăzi cel de-al treilea discurs al său privind starea Uniunii. Acesta va fi urmat de o dezbatere, în plen, cu membrii Parlamentului European.



Ursula von der Leyen a prezentat impactul activităţii Comisiei din ultimul an şi planurile sale viitoare, în special în ceea ce priveşte solidaritatea UE cu Ucraina, sancţiunile împotriva Rusiei, măsurile de asigurare a aprovizionării cu energie a UE şi de reducere a dependenţei sale de combustibilii fosili ruşi, precum şi actualele creşteri ale preţurilor la energie.

Și soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, este prezentă, miercuri, în plenul Parlamentulul European de Strasburg la discursul președintei Comisie Europene, Ursula von der Leyen.

Discursul Ursulei von der Leyen: Miza este foarte mare





"Dragi europeni, acest Parlament nu a dezbătut niciodată înainte starea Uniunii în situația de război. Ne aducem cu toții aminte acea dimineață fatidică în care europenii s-au trezit îngroziți sub sunetele sirenelor, sub război (...) Acum 15 ani, în timpul crizei financiare, ne-a luat ani de zile să ne revenim. în acest an, imediat ce trupele ruse au lovit Ucraina, răspunsul nostru a fost unit, imediat. Cred că putem să fim mândri de acest lucru. Am reușit să găsim puterea interioară a Uniunii. Miza este foarte mare pentru întreaga Europă. (...) Kremlinul este cel care și-a adus economia pe calea pierzaniei. Acesta este prețul al acestei campanii de moarte, conduse de Putin. Vreau să fie foarte clar, sancțiunile rămân în continuare. Nu trebuie să cedăm. Și susținerea noastră financiară pentru Ucraina continuă. Vom fi alături de ei pe termen lung. Reconstrucția Ucrainei va necesita multe investiții (...) Vom susține reabilitarea școlilor din Ucraina pentru că viitorul depinde de educația tinerilor (...) Solidaritatea este cheia spre succes. Comisia Europeană va ajuta Ucraina să intre pe piața liberă europeană.

"Ar fi trebuit să îi ascultăm pe cei care îl cunosc pe Putin"

Stimați eurodeputați, am tras o învățăminte din acest război. Ar fi trebuit să îi ascultăm pe cei care îl cunosc pe Putin, pe oamenii din Rusia, pe oamenii din Republica Moldova și din alte țări... De-a lungul anilor toți ne-au avertizat că Putin nu se va opri. Prietenii noștri din țările baltice au luat măsuri pentru a nu mai fi depe4ndenți de Rusia. Trebuie să scăpăm de această dependență în toată Europa. (...)

Planul de economisire al UE

Europenii încearcă să facă față crizei energetice. Eu îmi doresc o Europă care să ia exemplul cetățenilor. Trebuie să reducem consumul în orele de vârf. De aceea propunem o plafonare a veniturilor companiilor care produc electricitate la prețuri mici. Acele companii fac profituri la care nici nu s-ar fi așteptat. În aceste momente e greșit să faci profituri, în timp de război. Profiturile trebuie redirecționate spre cei care au nevoie de ei (...) Trebuie să asigurăm prețuri reduse la gaz.

Împreună cu statele membre pregătim un pachet de măsuri în acest sens. Vom crea o echipă de experți care vor căuta soluții pentru a reduce prețul la gaze. Piața gazelor s-a schimbat în mod dramatic și de aceea Comisia va prezenta soluții. În același timp știm că și companiile electrice se confruntă cu probleme pe piață. Vom modifica schema de subvenții pentru a permite acordarea de garanții de stat. Este o situație complexă, nu este deloc ușor, sunt doar primele măsuri (...) Consumatorii trebuie să dragă foloase de pe urma energiei regenerabile, de pe prețul redus al acesteia (...)

Banca Europeană a Hidrogenului. "Vara 2022 va rămâne o amintire tristă"

Vreau să vă anunț că vom crea o nouă bancă de hidrogen, va ajuta la construcția pieței viitoare de hidrogen. Acesta este pactul nostru pentru Europa. A văzut cu toții în ultimele luni cât de mult contează pactul verde. Vara 2022 va rămâne o amintire tristă. Am văzut cum au secat râurile, cum se topesc ghețarii, iar secetele viitoare vor și mai grave.

Iată de ce UE va face presiuni pentru un acord mondial pentru natură, dar pe termen scurt trebuie să fim mai bine echipați pentru a face față schimbărilor climatice. Nici o țară n u poate face față singură fenomenelor meteo extreme. Aceste fenomene devin mai frecvente și mai intense, iar forțele trebuie să fie mai mari. Anul acesta ne vom suplimenta echipamentele pentru lupta împotriva incendiilor de vegetație. ", a declarat Ursula von der Leyen.

Știre în curs de actualizare...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News