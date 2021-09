Cove, adevărul despre plecarea din PRO TV și noua emisiune de la PRIMA TV: „Viața e plină de…surprize- surprize”

Cove a făcut o schimbare radicală în această toamnă. După ani petrecuți la cârma emisiunii „Vorbește lumea”, prezentatorul TV a renunțat la colaborarea cu PRO TV și a plecat la PRIMA TV.

Din 13 septembrie, de la ora 19.30, Cove si Diana pornesc la vânătoare de mondenități. Emisiunea Flash Monden va fi difuzată de Prima TV de luni până vineri, de la 19.30 și duminica, de la aceeași oră. Cove a vorbit despre schimbarea din viața sa profesională, care sunt noutățile, dar și despre ce se întâmplă în viața lui personală, ÎNTR-UN INTERVIU PENTRU SPECTACOLA! VEZI ARTICOLUL AICI!

Gabriel Coveșeanu - Cove, așa cum îl cunoaștem toți - a absolvit Facultatea de Teatru la UNATC, în 1996. Apoi, pentru a se pune la adăpost de vremurile grele din artă, a decis să facă și altceva. A absolvit un master, la ASE, cu note mari, dar nu s-a dezlipit niciun moment de actorie și televiziune. În prezent, e în atenția tuturor după ce s-a aflat că nu va mai prezenta emisiunea „Vorbește lumea”, alături de Adela Popescu.

Adela Popescu a revenit la „Vorbește lumea”, la o lună și jumătate după ce a născut al treilea băiețel. „Nu-mi imagineam că ziua asta o să vină atât de repede, dar iată-mă aici servindu-mi cafeaua alături de voi și de colegii mei dragi. Îmi amintesc ca ieri de ultima emisie din ianuarie, atunci am hotărât să mă retrag, a fost o perioadă minunată, am stat alături de copii. Știu Că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult, o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a spus Adela Popescu. „Știu că vă surprinde lipsa scumpițelului meu Cove, este absolut normal. Toți îl iubim, îl prețuim și îi vom duce lipsa. Te iubim, Cove. Dar viața merge mai departe, iar prieteniile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun”, a mai spus Adela Popescu.

Într-un interviu acordat, în 2020, DC News TV, Gabriel Coveşeanu a explicat ce face pentru a se ţine departe de scandaluri şi a nu fi subiect pentru presa de can-can.

„Nu fac un efort deosebit. Nu sunt un om căruia să-i placă scandalurile. Evit pe cât posibil orice situaţie conflictuală, pentru că nu-i văd rostul. Dacă greşesc vreodată cuiva, îmi cer scuze, nu am o problemă în a recunoaşte dacă am greşit. Am căutat întotdeauna să evit, sunt un om vesel, optimist, prefer ca, în loc să ne certăm, să glumim, să râdem împreună, să ne simţim bine", a explicat actorul şi omul de televiziune Gabriel Coveşeanu.

Cove, despre perioada cu Andreea Marin la TVR

