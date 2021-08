Adela Popescu a revenit la „Vorbește lumea”, la o lună și jumătate după ce a născut al treilea băiețel. „Nu-mi imagineam că ziua asta o să vină atât de repede, dar iată-mă aici servindu-mi cafeaua alături de voi și de colegii mei dragi. Îmi amintesc ca ieri de ultima emisie din ianuarie, atunci am hotărât să mă retrag, a fost o perioadă minunată, am stat alături de copii. Știu Că pare un gest inconștient întoarcerea mea atât de devreme aici, trebuie să știți că am un soț care mă iubește foarte mult, o mamaie care a fost alături de noi de când am născut primul bebeluș”, a spus Adela Popescu. „Știu că vă surprinde lipsa scumpițelului meu Cove, este absolut normal. Toți îl iubim, îl prețuim și îi vom duce lipsa. Te iubim, Cove. Dar viața merge mai departe, iar prieteniile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun”, a mai spus Adela Popescu.

Într-un interviu acordat, în 2020, DC News TV, Gabriel Coveşeanu a explicat ce face pentru a se ţine departe de scandaluri şi a nu fi subiect pentru presa de can-can.

„Nu fac un efort deosebit. Nu sunt un om căruia să-i placă scandalurile. Evit pe cât posibil orice situaţie conflictuală, pentru că nu-i văd rostul. Dacă greşesc vreodată cuiva, îmi cer scuze, nu am o problemă în a recunoaşte dacă am greşit. Am căutat întotdeauna să evit, sunt un om vesel, optimist, prefer ca, în loc să ne certăm, să glumim, să râdem împreună, să ne simţim bine", a explicat actorul şi omul de televiziune Gabriel Coveşeanu.

Cove, despre perioada cu Andreea Marin la TVR

În același interviu acordat DC News TV, a explicat ce a însemnat pentru el să facă parte din emisiunea „Surprize, surprize" de la TVR, dar şi ce s-a schimbat în televiziune în ultimii ani.

„Mi-este greu să sintetizez, să spun un singur lucru la care mă gândesc. În primul rând, Surprize, Surprize a însemnat o şcoală pentru mine. Gândiţi-vă că vorbim de una dintre cele mai iubite, vizionate emisiuni, a făcut nişte audienţe record de-a lungul timpului. Era în direct, trei ore, sâmbătă seara. O emisiune pentru care oamenii lăsau animalele nemâncate în curte. Noi eram tineri entuziaşti la vremea aia. Veneam în fiecare sâmbătă seară în casele oamenilor, aceştia aveau mari aşteptări de la noi, şi era o perioadă în care greşelile din televiziune nu erau tolerate deloc, erau taxate imediat. Nu îţi permiteai luxul de a greşi!”, a explicat Gabriel Coveşeanu. „Cumva, acum, având tot felul de dispozitive şi având posibilitatea de a face televiziune de pe telefonul mobil, este mult mai simplu, mai accesibil şi din cauza asta oamenii nu mai sunt atât de atenţi. Înainte ne trebuia un operator la cadru, să facă încadrarea, încadrarea să fie una anume. Acum oamenii sunt mai toleranţi, nu mai contează că se vede un cablu în cadru, că trece cineva prin spate. Este ok, e chiar de amuzament acum. Televiziunea pe care am învăţat-o eu în TVR era diferită, oamenii nu acceptau astea. Dacă nu te poziţionai corect faţă de cameră, dacă trecea cineva prin cadru, nu era acceptat. Era totul taxat, erau considerate greşeli. Lucrurile s-au mai relaxat”, a explicat Cove.