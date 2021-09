Specii protejate în România. Deak Gyorgy: Un funcționar decide fără să-și asume nicio responsabilitate. Efectele le vedem noi

„Cormoranul era specie protejată, acum mulți îl consideră specie dăunătoare. Apropo de teoria pendulului pe care o făcea odată și președintele, mergem ori într-o direcție, ori în alta, nu există cale de echilibru, de mijloc. Nu putem asigura un echilibru, ori este spre deloc, ori este prea mult”, a transmis jurnalistul Val Vâlcu în emisiunea de la DC NEWS.

„Problema pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea este că protejarea unei specii, până la un punct, este obligatorie. Dacă depășim un anumit punct, acea specie devine dăunătoare la un moment dat. Atunci, experții trebuie să găsească soluția care ar putea să regleze problema aceasta fără să fie haos și alte sentimentalisme care încurcă decizional pe cei care ar trebui să gândească și să nu fie lăsați influențați de diferite ONG-uri. Altfel, cum se întâmplă acum, nu mai vreau să intru în alte subiecte, noi într-adevăr sărim calul și după aceea... Este problemă și cu șacalii în Deltă”, a răspuns Deak Gyorgy.

Cine a dat semnătura ca șacalul să fie protejat?

„Nu cred că șacalul este protejat”, a mai spus Vâlcu, după care a primit replica: „Eu așa știu, că este protejat. Problema este că șacalii au invadat deja și alte zone. Deci și acolo trebuie să se ia măsuri”. „Cazul este la fel ca la somnul african. Șacalul nu este o specie autohtonă, dar ca efect are același efect. Este foarte dăunător”, a adăugat directorul general al ICDPM.

„Deocamdată, la ora actuală, este o problemă foarte mare în România. Noi am ajuns în situația în care un funcționar public decide multe lucruri fără să-și asume nicio responsabilitate. Efectele le vedem noi, cum este cu speciile invazive sau cu speciile protejate care sar de un anumit număr. Trebuie să se înțeleagă că funcționarul public are drepturi, dar are și obligații”, a conchis el.

Somnul african perturbă ecosistemul din Delta Dunării

Ecosistemul din Delta Dunării a fost perturbat în ultimii ani de somnul african, o specie alohtonă care omoară toate celelalte specii de pești. Deak Gyorgy, directorul general al Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Mediului, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre pericolul la care este expusă Dunărea, și mai ales Delta, din cauza acestei specii:

„În momentul în care ești crescător al acestei specii, ai un avantaj. Carnea e foarte bună și ai un business foarte normal. Am înțeles că sunt multe ferme și în Ungaria. Problema apare în momentul în care scapi de sub control. A fost un caz referitor la ce s-a întâmplat în Delta Dunării.

Eu știu că nu e caz unic, a mai fost găsit în Dunăre, dar problema care m-a preocupat în momentul în care am aflat de existența acestei specii în Dunăre și Deltă e referitoare la puietul de sturion sălbatic. Această specie (n.r. somnul african) mănâncă tot. În momentul respectiv, eu am sesizat autoritățile să nu se trateze lejer subiectul, deși unii experți, cu care sunt total de acord, au spus că la anumite temperaturi el nu mai supraviețuiește.

Eu am atras atenția că sunt două lucruri care trebuie să fie făcute. În primul rând, să fie neapărat luat în calcul și făcut un studiu în care să iei măsuri active și, referitor la temperaturi, să zicem că la sub 15 grade nu mai rezistă, dacă ar fi să facem o medie, gândiți-vă că el este capabil să traverseze pe uscat o anumită zonă, să evadeze ușor din locurile în care este. Am atras atenția că există o posibilitate ca această specie să supraviețuiască dacă merge la adâncime mare și se bagă în nămol sau cu ajutorul centralelor nucleare în care există ape de răcire. E o marjă în care el, dacă se retrage, ar putea supraviețui.“, e de părere directorul ICDPM.