Spălați vasele și slăbiți: câte calorii puteți arde în activitățile de menaj

Sarcinile zilnice, inclusiv spălatul vaselor, vă pot ajuta să pierdeți în greutate. Experții au dezvăluit câte calorii puteți arde, în fiecare zi, doar făcând activitățile obișnuite.

După cum s-a demonstrat, nu este greu să arzi multe calorii. Când vă deplasați dintr-o cameră în alta, când aspirați covoarele sau ștergeți praful ardeți calorii.

Atunci când o persoană arde calorii prin activitățile din fiecare zi, se pot aduna aduna până la 2.100 de calorii suplimentare arse într-o lună.

Cel mai bun remediu după excesele alimentare de Crăciun: se prepară rapid și este delicios

Numărul exact de calorii pe care o persoană le arde depinde de mulți factori, cum ar fi greutatea și intensitatea activităților fizice.

Experții au calculat câte calorii poate arde o persoană care cântărește 70 kg atunci când face următoarele activități timp de 20 de minute:

- spălarea vaselor în picioare - până la 44 de calorii;

- ștergerea prafului - 61 de calorii;

- aspirarea covoarelor - 81 de calorii.

O curățenie generală sau micile treburi casnice generale vă pot ajuta să ardeți mai multe calorii. Aspiratul covoarelor, călcatul hainelor spălarea vaselor vă pun corpul în mișcare și vă ajută să rămâneți activi.

Cum să reduci stresul? Patru moduri ușoare pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit

Grădinăritul este o formă și mai eficientă de activitate. Grădinarii pot arde peste 100 de calorii în doar 20 de minute, atunci când plantează, spre exemplu, semințe.

Dacă aveți o grădină care pare neîngrijită a venit momentul să mergeți și să o curățai. Activitatea va fi utilă și pentru grădină, dar și pentru siluetă.

De asemenea, puteți consuma semințe de in pentru a accelera pierderea în greutate.

Semințele de in vă ajută să slăbiți

Bogate în fibre, semințele de in favorizează sațietatea. Acest lucru ajută la suprimarea dorinței de a mânca, reducând caloriile. În plus, tractul digestiv este stimulat de alimentele bogate în fibre și ajută la eliminarea unor probleme precum constipația.

Semințele de in sunt bogate în acizi grași Omega-3, care pot ajuta la menținerea sănătății inimii și la scăderea nivelului de colesterol rău. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială le pot consuma și pentru a-și menține tensiunea arterială sub control. Acizii omega-3 reduc inflamația, luptă împotriva bolilor autoimune și reduc riscul unor tipuri de cancer.

Băutura care scade zahărul din sânge și te ajută să slăbești. Se prepară acasă din două ingrediente

În plus, semințele de in sunt bogate în lignină, un polimer complex din pereții celulari ai plantelor, care conferă plantelor textura lor rigidă sau lemnoasă. Această componentă a semințelor de in nu doar că ajută la pierderea în greutate, dar poate, de asemenea, să reducă tensiunea arterială și să susțină sănătatea rinichilor.

Semințele de in sunt o sursă bună de proteine: aproximativ 100 grame de semințe de in conțin 18 grame de proteine. Consumând mai multe proteine, senzația de sațietate crește și poți dezvolta o forță musculară mai mare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News