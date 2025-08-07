Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video

Într-un mesaj publicat joi pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a arătat care este, de fapt, adevărata moștenire pe care Ion Iliescu a lăsat-o României.

„Astăzi se încheie un capitol definitoriu pentru istoria recentă a României. Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat, primul președinte ales al României!

Drum lin, domnule Președinte!“

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.



Ion Iliescu a murit marţi, la ora 15:55, la Spitalul Agrippa Ionescu din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.



Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu naţional, drapelul României fiind coborât în bernă.



Miercuri dimineaţa, sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte, acoperit cu Drapelul Naţional, a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.



La catafalc au fost aşezate şi crucea fostului preşedinte, dar şi o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soţia acestuia, Nina Iliescu. "Odihneşte-te în pace! Cu adâncă durere, Nina - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.



Pe parcursul zilei de miercuri, oficiali ai statului, reprezentanţi ai corpului diplomatic, dar şi simpli cetăţeni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

