Sorin Cîmpeanu: Testele non-invazive, achiziționate în timpul vacanței

Ministrul Educației a mai precizat că doar pe jumătate din teritoriul României se poate asigura viteza minimă de transfer de date pentru predarea online, de 100 de megabiți pe secundă.

Referitor la testele non-invazive, ministrul Educației a spus: „Este un alt motiv pentru reluarea școlii în motive de siguranță. În cele două săptămâni am fost asigurat că ONAC va finaliza achiziția și acele 70 de milioane de teste, care au fost aprobate prin Hotărârea CNSU nr. 76, vor fi achiziționate”.

„Pentru cei care întreabă de ce este preferabilă o vacanță suplimentară fără a se micșora durata primului semestru în loc de intrare în online, cred că sunt aceeași care nu au auzit de importanța echității în educație. Le răspund în felul următor, din punct de vedere al vitezei minime de transfer necesare pentru predarea online, este nevoie să se poată asigura minimum 100 mb pe secundă. Asta se întâmplă doar pentru jumătate din teritoriul României”, a adăugat oficialul.

Despre recuperarea orelor din cele două săptămâni de vacanță din cauza pandemiei, Sorin Cîmpeanu spune că nu are deocamdată un răspuns. El a precizat că after school-urile nu sunt reglementate de Ministerul Educației, astfel că pot funcționa, transmite Mediafax.



Structura anului școlar, respectiv stabilirea perioadei vacanțelor școlare, nu are impact asupra activității afterschoolurilor, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu, miercuri seara, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că toți elevii intră două săptămâni în vacanță începând de luni.



Totuși, afterschool-urile trebuie să desfășoare activitățile specifice cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.