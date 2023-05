Soluție pentru salarii mai mari. Bogdan Ivan (PSD): De la 1 ianuarie 2025, niciun salariu sub 2500 de lei

"Ţinta pe care o avem în noul Executiv este ca, din 1 ianuarie 2025, să nu mai avem un salariu minim net nicăieri sub 2500 de lei. Trebuie să găsim exact pârghiile prin care să ajungem acolo. Din punctul meu de vedere, o formă de impozitare progresivă a veniturilor, atât în zona publică cât şi în cea privată, în care salariile mici, sub 4000 de lei brutul sau sub 5000 de lei brutul, să aibă un impozit minim - 1%-2% -, urmând să avem clase diferite de impozitare, cred că poate să fie o soluţie foarte bună prin care oamenii cu venituri mici, inclusiv din educaţie sau din altă zonă publică sau din privat, să poată să aibă taxe mai mici pe muncă şi, automat, mai mulţi bani în buzunar", a spus Bogdan Ivan, în emisiunea Generația Schimbării de la DCNews TV.

"Pe om nu îl interesează că e doctrina PSD sau PNL"

Totuși, PNL nu este de acord, aceștia susținând cota unică de impozitare.

"Studiile pe care le vom pregăti, prin care luăm exemplul unor state din Europa Centrală şi de Est - Slovacia, Cehia, Polonia - care și-au regândit sistemul de fiscalizare şi care au ajuns la o creştere a colectării veniturilor şi automat şi la mai mulţi bani în piaţă care generează dezvoltare economică, cred că pot fi argumente foarte solide pentru a-i convinge şi pe partenerii noştri actuali de guvernare că merită să găsim soluţii. Până la urmă, pe om, la finalul lunii, când trage linie şi vede câţi bani are în cont sau când merge în magazin, când îşi plăteşte facturile, nu îl interesează că e doctrina social-democrată sau cea liberală, ci că viaţa lui este un pic mai bună decât era în urmă cu câţiva ani", a mai spus Bogdan Ivan.

