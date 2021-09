Șoferul unui Lamborghini a început să plângă după ce a rămas fără bolidul de lux. Nu și-a plătit impozitul pentru că era „prea scump” - FOTO

Un șofer Lamborghini din Anglia a început să plângă după ce a rămas fără mașina de câteva sute de mii de euro, scrie LadBible. Acesta și-a pierdut bolidul de lux pentru că nu și-a plătit impozitul, care este ”prea mare”.

Polițiștii l-au surprins pe șoferul de Lamborghini Aventador conducând „într-o manieră antisocială și agresivă” pe autostrada în primele ore ale dimineții și l-au oprit. Unitatea de poliție rutieră Bedfordshire, Cambridgeshire și Hertfordshire (BCH) a declarat că automobilul a fost oprit deoarece șoferul fusese deja avertizat de două ori cu privire la comportamentul agresiv pe care îl avea în trafic. Ulterior aceștia au descoperit că bărbatul nu își plătise nici impozitul. Șoferul le-ar fi spus ofițerilor că mașina nu are impozitul plătit deoarece era „prea scump”.

Într-o postare pe rețelele de socializare, unitatea de poliție rutieră BCH a spus: „Vehiculul era deja avertizat de două ori pentru același comportament antisocial și agresiv în trafic. Vehiculul este, de asemenea, neimpozitat, deoarece este prea scump așa cum ne-a declarat șoferul”.

RP33 - A1(M) South Mimms. Vehicle was already subject to 2 x S.59 warnings, but the driver decided to drive in an anti-social manner en route to a car meet. Seized under S.60 and it's also untaxed as its too expensive...????‍♂️ driver walking home in tears. 410110 410532 pic.twitter.com/AUbyUq2W90