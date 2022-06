Şoferi fără permis, fără RCA sau cu plăcuţe de înmatriculare false. Andreica, Europol: Cifra neagră, de 10 ori mai mare decât ce e oficial. La RCA, situaţia e şi mai critică

"Dacă ne uităm pe indicatorii structurilor rutiere, principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt alcoolul şi viteza. La alcool se adaugă mai nou şi substanţe psihoactive, cele noi nemaiputând fi detectate cu ajutorul aparatelor drugtest pe care le avem noi în dotare. Pe conducere fără permis sunt destul de puţine situaţii care generează tragedii pe şosele. Cel puţin dacă ne uităm pe cifre!", a precizat preşedintele sindicatului Europol, Cosmin Andreica.

Şoferii fără permis, de 10 ori mai mulţi decât cei prinşi oficial

"La fapte, excluzând accidentele cu victime, lucrurile sunt simple. Cred că cifra neagră este de 10 ori mai mare faţă de ce se înregistrează ca faptă de natură penală. Într-adevăr, sunt acţiuni, filtre, cu scopul de a identifica şoferi din cele trei categorii menţionate, însă în oraşele mici sau în oraşele mari există foarte puţine patrule de Poliţie Rutieră sau Poliţie Publică, cu atribuţii pe zona rutieră. Până conduc persoanele la sediu, până fac verificările, până întocmesc actele, durează cam 2-3 ore, timp în care şoselele sunt goale. Cu certitudine cifra neagră a numărului de fapte este de cel puţin 10 ori mai mare decât ceea ce identifică poliţiştii în trafic", a declarat Cosmin Andreica pentru DC NEWS.

De ce nu pot verifica pe loc poliţiştii dacă RCA-ul este fals sau absent

"La RCA, situaţia e şi mai critică. Din cifrele pe care le avem la dispoziţie, una din trei maşini este asigurată în România. Se fac filtre, dar la asigurări e altă discuţie. Baza de date AIDA, pusă la dispoziţie de ASF, nu este reglementată oficial ca fiind o bază de date oficială a Poliţiei. Dacă eu, poliţist, opresc pe cineva în trafic, şi îmi spune că nu are poliţa la el, dar că ea există, iar eu verific în AIDA şi văd că nu o are, nu pot să aplic amendă exclusiv pe baza acelei informaţii. Pentru că şoferul ulterior poate veni să arate că a avut de fapt asigurare. Asta pentru că acea bază de date nu este actualizată de fiecare dată imediat după ce se încheie o poliţă RCA: ASF a spus că în maximum 72 de ore se actualizează datele în acea bază. Nu există alt instrument, la această oră, pentru poliţişti să poată face verificări. Şi oricum, a apărut şi acea prevedere conform căreia şoferii pot face dovada poliţei electronic, de pe o poză. E foarte uşor de falsificat, pentru că pe un ecran poţi schimba uşor datele de înmatriculare, de expirare, etc", a mai precizat acesta.

Legat de numerele de înmatriculare false, Cosmin Andreica a spus că "aici vorbim de o bază de date oficială, a DRPCIV, care este interconectată. Orice poliţist o poate accesa oricând prin staţia de lucru sau prin dispecerat pentru a vedea dacă un autoturism este sau nu înmatriculat".

Aplicaţie care arată maşinile fără RCA, în teste la Poliţia Rutieră

Prin noua aplicație, în urma unei fotografii cu numărul de înmatriculare al mașinii, poliția știe dacă o mașină este asigurată sau nu, potrivit lui Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR).

Aplicația a fost dezvoltată de către Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR) și pusă la dispoziție spre testare Poliției Române.

„Aplicația va fi pusă pe aparate speciale, securizate ale Poliției, deci nu va fi la liber pentru toată lumea. Vom încerca să ducem aplicația mai departe, poate reușim să o integrăm cu camerele de CNAIR, să interconectăm cu sistemele radar. Partea de fotografie funcționează și a și fost testată de câteva misiuni ale unor echipaje de Poliție în țară. La partea video încă se lucrează. Anul acesta estimăm că se va da drumul la aplicație”, a spus președintele BAAR, citat de Promotor.

