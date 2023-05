Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit. Unde vor pleca în luna de miere. "Este cadou de la nași. Ne-au surprins"

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit civil și religios sâmbătă, 27 mai 2023, la Palatul Snagov, iar acum au dezvăluit unde au de gând să își petreacă luna de miere. Se pare că cei doi vor merge în sudul Franței, vacanța fiind, de fapt, cadoul nașilor pentru miri.

"Plecăm săptămâna viitoare. Luna de miere este cadou de la nași, ca să înțelegeți. Ei au zis 'Băi, hai că vă trimitem noi undeva unde e frumos'. Nu am fost niciodată în sudul Franței și ne-au surprins cu cadoul acesta senzațional, și abia așteptăm să mergem", a spus Smiley în emisiunea "La Măruță".

Smiley: Dansul nostru aș vrea să-l retrăiesc toată viața

În plus, interpretul a povestit cum a decurs ziua în care s-a căsătorit cu Gina Pistol, dar și cum s-a distrat la nunta sa.

"A fost o zi extrem de obositoare fizic, dar și emoțional. Am trecut prin toate emoțiile, le-am simțit pe toate, ce-i drept, am fost și cu sufletul deschis ca să le primim pe toate în plin. Am dansat, am băut decent, n-am reușit să mănânc prea mult. Am plecat pe la patru și ceva de la nuntă, (...) Cred că dansul nostru aș vrea să-l retrăiesc toată viața. Ne place foarte mult și ne emoționează de fiecare dată când o ascultăm. Noi dansăm foarte mult împreună, amândoi, dar și acum, de când a venit Josephine dansăm în trei, și viața pentru noi chiar e un dans și ne facem muzica împreună acum. E o piesă cu semnificație din multe puncte de vedere pentru noi, și ne și place Leonard Cohen", a mai spus

CRBL a fost îmbrăcat la nuntă într-un sacou plin cu poze cu Smiley și cu Gina Pistol, iar interpretul a explicat de ce prietenul său a făcut această alegere vestimentară, mai ales că în presă s-a spus că CRBL a fost confundat cu mirele la eveniment.

"Sacoul acesta este cadou de la CRBL. Deci, ca să înțelegi, CRBL are darul acesta. Întotdeauna mi-a făcut niște cadouri personalizate, care au o însemnătate emoțională foarte mare pentru noi doi, în general, mai ales că a fost alături de mine de peste 20 de ani. Suntem prieteni de peste 20 de ani și tot timpul reușește să mă surprindă cu o treabă. El și-a făcut sacoul din poze cu mine și cu Gina, și inclusiv vesta pentru că știa că o să-mi dea sacoul mie, ca să-i rămână și lui ceva de la nuntă", a explicat Smiley.

