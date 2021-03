Smiley și Gina Pistol, prima filmare de când au ajuns cu fetița lor acasă. "Scuzați-ne, suntem bine". VIDEO

Smiley și Gina Pistol au făcut prima filmare de când au ajuns cu fetița lor acasă. Ei au ținut neapărat să își anunțe fanii că sunt bine și să le mulțumească pentru miile de mesaje pe care le-au primit în aceste zile. Se pare că cei doi și-au intrat deja în rolul de părinți și că se descurcă minunat. Ei au mărturisit că au trecut cu brio peste prima noapte cu bebelușul acasă.

"Vă mulțumim mult pentru mesaje și scuzați-ne că am lipsit atât de mult, însă suntem atât de emoționați. Fetița noastră este foarte bine. Am trecut cu bine peste prima noapte acasă. Am ajuns cu bine. Le mulțumim tuturor celor care ne-au trimis mesaje, urări, sfaturi și energie pozitivă", au fost mesajul celor doi.

Mai multe vezi în video: