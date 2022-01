Smiley, fotografie emoționantă cu Josephine: ASTA e lecția pe care ne-o dă! Ce ți se întâmplă...

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe data de 9 martie a anului 2021 și chiar dacă nu sperau să fie vreodată în această ipostază, dat fiind faptul că prezentatoarea Antenei 1 a fost avertizată de medici că nu va putea să devină mamă, visul lor s-a îndeplinit.

Acum, la 10 luni, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol face deja primii pași, ajutată de părinții ei.

Cele două vedete au plecat în prima vacanță alături de fiica lor, Josephine Ana, și au decis să părăsească România pentru câteva zile, alegând o destinație exotică.

Deși nu au dezvăluit ce destinație au ales pentru vacanța lor, Gina Pistol și Smiley sunt foarte fericiți de timpul petrecut împreună și au profitat la maximum de fiecare moment. Mai mult, cei doi au postat fotografii pe conturile lor de pe rețelele sociale, iar fanii vedetelor au fost în extaz.

Astăzi, Smiley a publicat imaginea în care Josephine face primii pași de mână cu părinții ei, pe nisipul din vacanța exotică. (vezi imaginea mai jos)

"Asta e una dintre lecțiile pe care copiii ni le dau încă de foarte mici"

"Nu pierde acum trăind în mai devreme sau în mai târziu! Asta e una dintre lecțiile pe care copiii ni le dau încă de foarte mici… Ce repede trece timpul… iar eu vreau să îl încetinesc. Dacă nu ești prezent și atent la tot ce simți și ce ți se întâmplă… nu există reluări… momentele de fericire sunt unice și irepetabile. Mulțumim Josephine", a scris Smiley pe pagina sa de Instagram.

Reacțiile fanilor și prietenilor cuplului nu au întârziat să apară:

- "Vai, deja merge de mânuță cu voi? Când a zburat timpul?"

- "Frumos spus și foarte adevărat, toți ar trebui să mulțumim copiilor noștri, ei ne-au transformat în adevarați oameni!"

- "Draga de ea, ce repede a trecut timpul! Vin frumusețile adevărate ale copilăriei unui copil minunat precum este a voastra fiică"

Smiley, ajutor de nădejde pentru Gina Pistol

Primele săptămâni au fost foarte dificile pentru Gina, care a beneficiat însă de sprijinul necondiționat al partenerului ei de viață, fie că a fost vorba despre spălatul bebelușului sau despre trezitul la ora 4 pentru a o liniști pep micuța Josephine.

“Mare noroc am cu Andrei, pentru că îmi este de mare ajutor şi se descurcă foarte bine, are darul ăsta de a rămâne calm şi liniştit în momentele în care eu nu sunt calmă şi liniştită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpuşoi. Iar dacă vorbesc aşa deschis despre trăirile mele, nu o fac pentru a mă plânge, ci pentru că sunt sinceră”, a dezvăluit la un moment dat Gina pe Instagram.

Gina Pistol, mesaj neașteptat: Lui nu i-am fost iubita bună, nici NU am încercat

La finalul anului 2021, Gina Pistol a recunoscut pe Instagram că nu a fost nici măcar o iubită bună, dezvăluire ce i-a îngrijorat pe fani, însă, contextul este, de fapt, total diferit. Vedeta a recunoscut că nu a putut să fie ce și-a dorit pentru că a încercat să fie o mamică bună.

"A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU.

Lui nu i-am fost iubita buna. Nici sora buna fratelui. Nici mamei mele cea mai buna fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena. Sincera sa fiu, nici nu am incercat. N-am fost nici macar buna cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine. Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea. Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul , am devenit mai uniti. Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet.

Să aveți un an bun!", a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care își ține fiica în brațe.

Ce spune Gina Pistol despre al doilea copil

Vedeta Antenei 1 a mărturisit că s-a așteptat mereu la această întrebare, mai ales că presiunea socială legată de copii este mereu greu de suportat. Își consideră fetița o minune, dat fiind faptul că a întâmpinat multe probleme înainte să rămână însărcinată, așa că pe moment vrea să se bucure de familia sa și să nu forțeze prea mult mâna destinului în acest sens.

"Cum trăiește tatăl prima perioadă și cum trăiește femeie sunt două chestii foarte diferite. E mult mai ușor să fii tată. Eu credeam că sunt pregătită, dar treci printr-o furtună hormonală, care te lasă un pic răvășită, te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Plângeam pe urmă, când nu mă vedeai tu.

M-ai văzut plângând de foarte puține ori, dar eu plângeam de mult mai multe ori", i-a spus Gina Pistol lui Smiley.

"Când nu ai copil toată lumea te întreabă când faci un copil. e când un copil? După ce faci un copil, nici nu a prins bine… și al doilea copil când?

Stai să-mi revin după primul copil. Lasă-mă puțin. Nu știu…. al doilea copil când o vrea Bunuțul pentru că se știe foarte bine povestea noastră și cred că îi forțăm puțin mâna lui Dumnezeu cu al doilea copil. Să ne bucurăm de micuță", a mai spus ea.

