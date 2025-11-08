€ 5.0860
Data publicării: 13:27 08 Noi 2025

Situație critică în Mali. Capitala, paralizată. Franța își avertizează cetățenii să plece cu avionul, nu pe uscat
Autor: Roxana Neagu

mali pexels Mali/ pexels
 

Ministerul de Externe al Franței și-a îndemnat toți cetățenii să părăsească țara, cu avionul, nu pe uscat. 

Situația devine critică în Mali, degradându-se semnificativ în ultimele săptămâni. Cetățenii francezi sunt avertizați să părăsească Mali ”cât mai curând posibil”, dar ”folosind zborurile de pasageri disponibile”, nu pe uscat, unde drumurile principale sunt țina unor ”grupări teroriste”. Astfel, deplasările pe cale terestră nu sunt sigure, nici recomandate. 

Nicio călătorie în Mali, indiferent de motiv

Amintim că deja de două luni militanți legați de al-Qaeda au impus o blocadă a combustibilului în capitala Bamako, pe care au paralizat-o aproape complet. Este vorba despre Grupul pentru Sprijinirea Islamului și a Musulmanilor (JNIM) care vizează din septembrie cisternele de combustibil, în special pe cele care vin din Senegal și Coasta de Fildeș. 

Ministerul francez a mai transmis sfatul de a nu călători în țara africană ”indiferent de motiv”. 

Anunțul Franței vine la o zi după ce Ministerul de Externe de la Paris a că insecuritatea din Mali demonstrează că decizia țării de a apela la Rusia și la grupările armate legate de Moscova pentru asistență în materie de securitate s-a dovedit a fi un eșec.

Mai multe state își retrag personalul

”Urmărim situația de securitate din Mali cu mare atenție și îngrijorare reală”, a declarat joi reporterilor purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Pascal Confavreux, conform France24

De la loviturile de stat consecutive din 2020 și 2021 care au dus la sfârșitul prezenței militare a Franței, Mali a fost condus de o junta militară care se luptă să contracareze diverse grupări armate, inclusiv JNIM.

Săptămâna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au anunțat evacuarea personalului lor „neesențial” și a familiilor acestora din cauza deteriorării situației.

Grupul maritim MSC, cu sediul la Geneva, a anunțat vineri că își oprește operațiunile din Mali, invocând blocada combustibilului și deteriorarea securității.

