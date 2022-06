Singura maşină din lume care nu a înregistrat accidente mortale circulă şi în România. Este catalogată "cea mai sigură"

Fotografie de la Life Of Pix, Pexels

Este vorba despre Volvo XC90, maşină care a primit 5 stele la fiecare sesiune la care a fost testat. De altfel, modelul se numără de foarte mulți ani în topul celor mai sigure mașini din lume.

Masa relativ mare, dar şi structura solidă sunt factorii principali care îi conferă un avantaj în cazul unei coliziuni. În plus, maşina este dotată cu numeroase sisteme de asistenţă pentru şofer, dar şi cu airbag-uri şi alte sisteme de siguranţă activă şi pasivă.

Cea de-a doua generație, care se află pe piață de opt ani, este echipată cu tehnologie de conducere autonomă. Aceasta include frânarea autonomă de urgenţă (AEB) şi senzori pentru menţinerea benzii de deplasare. Acestea împreună ajută SUV-ul să evite în mod activ o posibilă coliziune.

Volvo a vândut până anul trecut aproximativ un milion de exemplare XC90 la nivel global. Pe piața din România, un model Volvo XC 90 pornește de la 72.900 de euro, scrie promotor.ro.

Metoda simplă prin care îţi dai seama că maşina are kilometrajul modificat. "Sigur are mai mult de 200.000"

Fumul de eșapament albastru înseamnă că există probabil o scurgere de ulei sau probleme la arderea uleiului in motor. Scurgerea poate fi cauzată de mai multe probleme, cum ar fi scurgeri ale garniturilor de supapă, inele de piston deteriorate sau pereți de cilindru uzați.

Toate motoarele ard o cantitate infimă de ulei, acesta este motivul pentru care nivelul de ulei al motorului va scădea în mod natural și unul dintre motivele pentru care acesta își schimbă culoarea. Cu toate acestea, într-un motor sănătos, nu se va arde atât de mult ulei încât să se producă un fum vizibil, scrie Promotor.ro.

Cei de la canalul de YouTube 99Vehicles au făcut un clip în care oferă câteva sfaturi prin care cei care vor o mașină rulată se pot feri de țepe. De exemplu, dacă pe evacuare o mașină scoate fum cu o nuanță albăstruie, acesta poate fi un semn că motorul are probleme. ”Deci motorul ăla nu are, în nici un caz 60, 80, 120 sau 180.000 de km reali. Mașina are 400.000”, spun cei de la 99Vehicles.

Mercedes Benz cheamă în service aproape un milion de maşini. "Rugăm clienţii să nu mai conducă maşinile"

Compania Mercedes Benz a pornit o operaţiune de chemare în service a aproape 1 milion de modele şi le cere clienţilor să nu mai conducă aceste maşini până la verificare.

Autoritatea federală de transport din Germania spune că rechemarea vizează maşini produse între 2004 şi 2015, modele SUV din seriile ML şi GL, dar şi monovolumul de lux Clasa R.

993407 vehicule din întreaga lume sunt chemate acum în service pentru rezolvarea unor probleme la sistemul de frânare. 70.000 dintre acestea sunt în Germania, anunţă autoritatea.

"Corodarea sistemului de frânare poate, în cel mai rău scenariu, să ducă la întreruperea conexiunii între pedala de frână şi sistemul de frânare. Astfel, maşina nu se va mai opri", mai informează KBA, conform The Guardian.

"În cazuri foarte rare de corodare severă, este posibil ca o frânare bruscă să provoace daune ireparabile sistemului de frânare. Ar creşte serios riscul de accident. Rechemarea include analiza vehiculelor vizate şi, acolo unde este cazul, înlocuirea pieselor afectate. Până la inspectare, îi rugăm pe clienţii noştri să nu mai conducă vehiculele", transmite şi Mercedes.

