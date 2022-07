Simona Gherghe, vacanță cu probleme în Grecia. ”De-abia ne-am liniștit acum”

SImona Gherghe nu a avut parte de o vacanță liniștită după încheierea filmărilor pentru emisiunea ”Mireasa”. Aceasta a plecat în Grecia, unde unul dintre copiii săi a avut probleme de sănătate.

Este vorba despre fetița sa, care preț de mai mult de 24 de ore a făcut febră mare, vedeta fiind nevoie să se ducă cu cea mică la medic.

”E așa de simplu, uneori… Nu e nevoie decât de îmbrățișarea asta. De noi patru, împreună. Cât am tânjit după vacanța asta… Aici suntem cel mai bine. Dar nu e mereu așa ușor. Uite, de-abia ne-am liniștit acum. Ana a avut mai bine de 24 de ore de febră”, a scris Simona Gherghe pe Instagram, în dreptul unei imagini cu soțul ei și cu cei doi copii.

Prezentatoarea de emisiuni a fost nevoită să se ducă la doi medici, diagnosticul final fiind cel de amigdalită acută.

„Suntem în Grecia, am mers la doi medici aici, după teste și consultații, am găsit și cauza: amigdalită acută. Deja e bine, veselă, cum o știm, cu sare-n păr și greu de scos din apă, ca toți copiii”, a mai scris prezentatoarea de la „Mireasa”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Gherghe | TV HOST (@simgherghe)

Simona Gherghe, infectată cu COVID-19 pentru a doua oară

O veste mai puţin plăcută pentru fanii Simonei Gherghe. Prezentatoarea TV s-a infectat din nou cu COVID-19, la doar patru luni de când a fost testată pozitiv pentru prima dată. Simona a stat în izolare acasă și a încercat să stea cât mai departe de familie. Prezentatoarea și-a făcut mai multe teste și toate au ieșit pozitive.

Simona Gherghe a crezut, iniţial, că e o simplă răceală. După mai multe teste pe care le-a făcut chiar înainte să meargă să-și ia copiii de la bunici, s-a lămurit că, de fapt, s-a infectat din nou cu Covid. Simptomele pe care le avea au determinat-o să se gândească la ce e mai rău şi bine a făcut. Ulterior, prezentatoarea TV a decis să se izoleze.

”Am COVID. După patru luni, m-am îmbolnăvit din nou. Habar n-am de unde, cum, cert e că sunt în izolare până joi. Pare o formă mai ușoară, sunt mult mai bine ca data trecută și sper să rămână așa”, a transmis aceasta la începutul lunii iulie.

Faptul că Simona Gherghe nu a fost activă pe rețelele de socializare, i-a făcut pe fanii acesteia să se întrebe ce s-a întâmplat. În cele din urmă, prezentatoarea TV a dezvăluit motivul absenței ei de pe rețelele sociale, dar și de la emisiunea „Mireasa”. Vedeta le-a dezvăluit fanilor că are coronavirus.

"Mi-e foarte dor de copii, au rămas la bunici, la țară. De altfel, așa m-am și testat, având simptome de răceală ușoară. Știam că mergem la bunici să-i luăm pe Ana și Vlad și am zis să nu riscăm nimic. Și bine am făcut… Cam asta e! Să ne vedem cu bine", a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare. Citește mai multe AICI.

Simona Gherghe, ziua care i-a schimbat viața: Acum fix 20 de ani!

Simona Gherghe a vorbit despre momentul care i-a schimbat viața acum 20 de ani.

"9 aprilie 2002. Am ajuns la Bucureşti, cu trenul de noapte. Aveam 23 de ani, eram cu tata, nu ştiam oraşul, căci ultima vizită aici fusese în decembrie 1989. Nu-mi amintesc dacă aveam emoţii, ştiu că mi-era somn. Am luat un taxi din gară, spre Băneasa. Ne-a plimbat mult, s-a prins că nu suntem de-ai locului, aşa că şoferul chiar s-a oferit s-o facă pe ghidul. Am ajuns în redacţia ştirilor, în mijlocul unui breaking news. Toată lumea era agitată, se vorbea mult, se gesticula, aveam senzaţia că toţi aleargă din montaj în redacţie. Citește continuarea poveștii AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News