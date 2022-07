Simona Gherghe, infectată cu COVID-19 pentru a doua oară: Am zis să nu risc

Simona Gherghe a crezut, iniţial, că e o simplă răceală. După mai multe teste pe care le-a făcut chiar înainte să meargă să-și ia copiii de la bunici, s-a lămurit că, de fapt, s-a infectat din nou cu Covid. Simptomele pe care le avea au determinat-o să se gândească la ce e mai rău şi bine a făcut. Ulterior, prezentatoarea TV a decis să se izoleze. Abia joi va merge să-i ia pe copii de la bunici, unde au stat în toată această perioadă. „Am COVID. După patru luni, m-am îmbolnăvit din nou. Habar n-am de unde, cum, cert e că sunt în izolare până joi. Pare o formă mai ușoară, sunt mult mai bine ca data trecută și sper să rămână așa.

Cum se simte prezentatoarea TV

Faptul că Simona Gherghe nu a fost activă pe rețelele de socializare, i-a făcut pe fanii acesteia să se întrebe ce s-a întâmplat. În cele din urmă, prezentatoarea TV a dezvăluit motivul absenței ei de pe rețelele sociale, dar și de la emisiunea „Mireasa”. Vedeta le-a dezvăluit fanilor că are coronavirus. "Mi-e foarte dor de copii, au rămas la bunici, la țară. De altfel, așa m-am și testat, având simptome de răceală ușoară. Știam că mergem la bunici să-i luăm pe Ana și Vlad și am zis să nu riscăm nimic. Și bine am făcut… Cam asta e! Să ne vedem cu bine", a spus Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Scandalizată după mărturia Vioricăi Vodă

Recent, mai multe evenimente importante au avut loc în plan internațional, dar și la nivel național, fiind vorba despre Meta Gala, din Statele Unite, dar și Premiile Gopo. Totuși, atenția sporită a fost asupra rochiei lui Kim Kardashian, care a încercat să replice rochia purtată de Marilyn Monroe. Asta a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze cu privire la acest aspect pe rețelele de socializare. Mai ales că actrița Viorica Vodă a făcut o dezvăluire intimă despre hărțuirea sexuală. Prezentatoarea tv a amintit că, în cadrul Premiilor Gopo, actrița Viorica Vodă a mărturisit că a fost victima hărțuirii în timpul carierei sale, iar asta ar fi trebuit să fie punctul principal al discuțiilor, nu rochia pe care a purtat-o Kim Kardashian. Așadar, moderatoarea emisiunii Mireasa a subliniat acest aspect în cadrul unei postări de pe rețelele de socializare. Simona Gherghe a ținut să reamintească că atenția cu privire la durerile prin care multe femei trec au fost lăsate în plan secund de opinia publică, făcând o paralelă cu declarația Vioricăi Vodă de la Premiile Gopo. „Am scris o postare ceva mai devreme, prin care îmi exprimam nedumerirea privind tăcerea vocilor din online despre subiectul dureros pentru femei deschis ieri la ceremonia de decernare a Premiilor Gopo de către actrița Viorica Vodă, care a mărturisit în fața publicului că a fost victima hărțuirii în cariera ei, în breasla ei.”

