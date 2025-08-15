Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii

Silvia Monica Dinică (USR) a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Începând cu data de 18 august, doamna Silvia Monica Dinică se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, se arată în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan și publicată joi seara în Monitorul Oficial.



Totodată, premierul a semnat eliberarea din funcția de secretar de stat la MMFTSS a lui Adrian Zvîncă (PNL).



Acesta a fost numit la Ministerul Muncii în luna aprilie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News