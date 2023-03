Sharon Stone susține că a pierdut custodia fiului ei din cauza unei scene din filmul „Basic Instinct”

La podcastul Table for Two, aceasta a susținut că rolul din thrillerul psihologic Basic Instinct al lui Paul Verhoeven din 1992 a fost „armat împotriva ei” în lupta pentru custodia fiului, Roan, pe care l-a adoptat împreună cu Phil Bronstein, în 2000, scrie The Guardian.

„Mi-am pierdut custodia copilului”, a spus Stone. „Când judecătorul l-a întrebat pe copilul meu – băiețelul meu mic: „Știi că mama ta face filme intime?” De exemplu, acest tip de abuz din partea sistemului – că eram considerată un părinte indecent, pentru că am făcut acel film”, a continuat Stone, făcând referire la scena interogatoriului din „Basic Instinct”, în care organele genitale ei pot fi întrezărite pentru scurt timp.

„Oamenii se plimbă acum fără haine pe la televizorul, în mod obișnuit, iar eu am fost nud doar pentru o clipită, dar am pierdut custodia copilului meu”, a spus ea. "Glumești?"

Stone a primit drepturi de vizită fiului ei, care acum are 22 de ani. Decizia judecătorului a contribuit la internarea ei la spital mai târziu în acel an, cu probleme cardiace, a spus ea. „Mi-a frânt inima. Mi-a rupt literalmente inima, a spus Stone”.

Cariera lungă a lui Stone a fost în mare parte definită de nuditatea din „Basic Instinct”, iar actorul a spus că a fost supărat când colegii de la ceremonia Globurilor de Aur din 1993 au râs când numele ei a fost citit ca nominalizat.

"A fost oribil. Am fost atât de umilită”, a spus Stone. „Are cineva idee cât de greu a fost să joc acel rol? Cât de sfâșietor? Cât de înspăimântător? Faptul că am încercat să duc acest film complex, care înfrângea toate limitele și toată lumea protesta împotriva mea. Am dat o audiție pentru el timp de nouă luni. L-au oferit altor 13 persoane, eu l-am câștigat, iar acum râzi de mine. Am vrut doar să mă târăsc într-o scorbură.”

Anul trecut, Stone a publicat o carte de memorii, „The Beauty of Living Twice”, în care și-a reiterat convingerea că Verhoeven a păcălit-o să se expună în scenă, spunând că nu avea idee că o astfel de fotografie va fi folosită până când s-a aflat într-o sală de proiecție, alături de agenți și avocați.

„Așa am văzut scena cu vaginul pentru prima dată, mult după ce mi s-a spus: „Nu putem vedea nimic” (...) „iar la început mi s-a spus trebuie doar să-ți scoți chiloții, deoarece albul reflectă lumina”, a scris Stone.

Stone a spus că apoi s-a dus la cabina de proiecție și l-a pălmuit pe Verhoeven peste față. El a susținut de mult timp că ea a fost întotdeauna la curent cu nuditatea.

