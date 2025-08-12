Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște

Ca în fiecare an, am luat parte la marea sărbătoare a Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești.

Slujba, oficiată de Înaltpreasfinția Sa Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, împreună cu un sobor de înalte fete bisericești, a fost un moment plin de încărcătură spirituală și de speranță, întărindu-ne credința în rolul fundamental al Bisericii – stâlp al vieții creștine și sprijin neclintit al comunității dâmboți.

Sărbătoarea a reunit mii de credincioși din județul nostru și din întreaga țară, veniți în pelerinaj la moaștele Sfântului Ierarh Nifon – un eveniment de mare însemnătate pentru noi, dâmbovițenii.

O zi binecuvântată! Fie ca Sfântul Ierarh Nifon să aducă în viețile tuturor sănătate, pace și ocrotire!, a precizat liderul PSD Dâmbovița.

Sfântul Ierarh Nifon este un reper de credință, de moralitate, de cultură și de rezistență în fața tuturor opreliștilor

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom – Mitropolitul Chalkidei (Biserica Greciei), Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie – Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Preasfințitul Părinte Benedict – Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte Nicodim – Episcop de Scopelo și Episcop vicar al Mitropoliei Chalkidei (Biserica Greciei).

În cuvântul rostit pe podiumul liturgic amenajat în apropierea Catedralei eparhiale, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că „sfinții strălucesc pe firmamentul Bisericii ca niște luceferi ai luminii, adevărului și dreptății. Ei privesc pământul și realitățile lumii ca pe un prilej de cucerire a cerului. Izvorul sfințeniei este Duhul Sfânt care lucrează în Biserică – Trupul cel viu al Mântuitorului Hristos Cel răstignit și Înviat. În istoria neamului românesc vedem că în fiecare epocă Dumnezeu Cel Bun a ridicat sfinți care să călăuzească aspirațiile înaintașilor noștri, să le lumineze drumul și să le ofere exemple statornice de credință, de unitate și de speranță, pentru a birui toate vitregiile vremurilor”.

Înaltul Ierarh a arătat că „Sfântul Ierarh Nifon este un reper de credință, de moralitate, de cultură și de rezistență în fața tuturor opreliștilor ce ar putea periclita viața creștină, reper valabil atunci ca și astăzi, cu aceeași putere. El a dovedit că fără preceptele evanghelice, societatea se poate prăbuși în nesiguranță și relativism distrugător”. Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a subliniat că „în epoca noastră, multe ideologii ciudate și mulți semeni de-ai noștri ispitesc mai ales pe tineri cu idei și idealuri iluzorii, foarte adesea cu tendințe de dezbinare și cu sensuri străine de principiile sănătoase, validate de viața în Hristos Domnul”. De aceea, „să nu uităm că tot ceea ce s-a realizat solid și frumos în istoria noastră, poartă amprenta binecuvântată a Bisericii iar voievozii și domnitorii noștri au fost învingători când s-au lăsat călăuziți de valorile eterne ale Evangheliei”.

