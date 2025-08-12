Data publicării:

Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Politica
Foto: Facebook Corneliu Ștefan
Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, a fost prezent la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești.

Ca în fiecare an, am luat parte la marea sărbătoare a Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești.

Slujba, oficiată de Înaltpreasfinția Sa Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, împreună cu un sobor de înalte fete bisericești, a fost un moment plin de încărcătură spirituală și de speranță, întărindu-ne credința în rolul fundamental al Bisericii – stâlp al vieții creștine și sprijin neclintit al comunității dâmboți.

Sărbătoarea a reunit mii de credincioși din județul nostru și din întreaga țară, veniți în pelerinaj la moaștele Sfântului Ierarh Nifon – un eveniment de mare însemnătate pentru noi, dâmbovițenii.

O zi binecuvântată! Fie ca Sfântul Ierarh Nifon să aducă în viețile tuturor sănătate, pace și ocrotire!, a precizat liderul PSD Dâmbovița.

Sfântul Ierarh Nifon este un reper de credință, de moralitate, de cultură și de rezistență în fața tuturor opreliștilor

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, împreună cu: Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom – Mitropolitul Chalkidei (Biserica Greciei), Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie – Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Preasfințitul Părinte Benedict – Episcopul Sălajului și Preasfințitul Părinte Nicodim – Episcop de Scopelo și Episcop vicar al Mitropoliei Chalkidei (Biserica Greciei).

În cuvântul rostit pe podiumul liturgic amenajat în apropierea Catedralei eparhiale, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că „sfinții strălucesc pe firmamentul Bisericii ca niște luceferi ai luminii, adevărului și dreptății. Ei privesc pământul și realitățile lumii ca pe un prilej de cucerire a cerului. Izvorul sfințeniei este Duhul Sfânt care lucrează în Biserică – Trupul cel viu al Mântuitorului Hristos Cel răstignit și Înviat. În istoria neamului românesc vedem că în fiecare epocă Dumnezeu Cel Bun a ridicat sfinți care să călăuzească aspirațiile înaintașilor noștri, să le lumineze drumul și să le ofere exemple statornice de credință, de unitate și de speranță, pentru a birui toate vitregiile vremurilor”. 

Înaltul Ierarh a arătat că „Sfântul Ierarh Nifon este un reper de credință, de moralitate, de cultură și de rezistență în fața tuturor opreliștilor ce ar putea periclita viața creștină, reper valabil atunci ca și astăzi, cu aceeași putere. El a dovedit că fără preceptele evanghelice, societatea se poate prăbuși în nesiguranță și relativism distrugător”. Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a subliniat că „în epoca noastră, multe ideologii ciudate și mulți semeni de-ai noștri ispitesc mai ales pe tineri cu idei și idealuri iluzorii, foarte adesea cu tendințe de dezbinare și cu sensuri străine de principiile sănătoase, validate de viața în Hristos Domnul”. De aceea, „să nu uităm că tot ceea ce s-a realizat solid și frumos în istoria noastră, poartă amprenta binecuvântată a Bisericii iar voievozii și domnitorii noștri au fost învingători când s-au lăsat călăuziți de valorile eterne ale Evangheliei”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cine este omul care se va ocupa de deșeuri și poluare în Guvernul României
06 aug 2025, 20:07
Chirieac arată care a fost mișcarea politică a zilei: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!
06 aug 2025, 15:08
Gestul autentic făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu / video+foto
06 aug 2025, 11:53
Paradox cu USR la moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac pune în balanță „umbrele“ și meritele fostului președinte
06 aug 2025, 10:01
Ion Iliescu, de la „ultimul pe listă” la figura centrală a tranziției. Duminica orbului, stagnarea sub umbrela lui Văcăroiu, Revelionul lui Geoană și sfârșitul unei epoci în PSD
06 aug 2025, 07:58
Ion Iliescu, într-un ultim interviu, a șters pe jos cu patriotismul unor ”eroi mesianici” care vor să facă din România o ”insulă”
05 aug 2025, 22:50
Marele absent după moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 20:14
Ce i-a spus Ionuț Vulpescu lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară. "A fost greu și insuportabil" - VIDEO în articol
05 aug 2025, 18:55
Bogdan Chirieac, prima reacție la moartea lui Ion Iliescu. ”România de astăzi nu ar fi putut să existe. Pur și simplu, nu existam”
05 aug 2025, 19:04
Cresc impozitele cu 70%? Primar: ”Premierul ne-a spus”
05 aug 2025, 18:43
Reacții politice la moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 17:58
Ce prevede legea în cazul morții unui fost președinte al României, fie el și Ion Iliescu
05 aug 2025, 13:53
Rămâi fără permis de conducere dacă nu îți plătești amenzile de circulație în 90 de zile. Anunțul ministrului Dezvoltării
04 aug 2025, 19:51
Iliescu, între onoruri la Casa Albă și zvonuri cu liste negre. Chirieac, despre mitul „cadoului” dat de Bush
04 aug 2025, 15:34
Ion Iliescu a murit. Declarația pe care a făcut-o în 2004 s-a adeverit
05 aug 2025, 18:18
Nicușor Dan cheamă magistrații la Cotroceni pe tema reformei pensiilor din justiție
01 aug 2025, 08:55
S-a aflat data limită impusă de CE pentru reforma pensiilor speciale
31 iul 2025, 15:48
Ilie Bolojan, precizări în controversa cu banii de chirie - Foto în articol
31 iul 2025, 15:19
”Faptul că eu sunt PSD și el PNL nu înseamnă că trebuie să ne scoatem ochii. A plecat de jos, ca noi toți”. Exemplu de colaborare, din teritoriu
31 iul 2025, 12:13
Nicusor Dan, mesaj de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor: Este obligația noastră să ne asumăm istoria
31 iul 2025, 10:19
Nicușor Dan explică problemele din sistemul de justiție și spune ce are de gând să facă: Vreau să închidem acest subiect ...
30 iul 2025, 18:21
A dat Nicușor Dan șpagă? Răspuns surprinzător al președintelui
30 iul 2025, 14:49
Nicușor Dan, răspuns pentru DCNews: Problema uriașă este Inspecția Judiciară. Judecă părtinitor
30 iul 2025, 16:03
76 de cereri de pensionare din magistratură, pe masa lui Nicușor Dan. Președintele către CSM: Ce este cu această DEBANDADĂ?
30 iul 2025, 14:15
Călin Georgescu, ținut în atenția publică de controlul judiciar: Baie de mulțime la sediul IPJ și apel pentru oamenii din Broșteni. ”Voi fi acolo în 1 august”
30 iul 2025, 14:24
Pensiile magistraților. Nicușor Dan, prima reacție la reforma lui Ilie Bolojan
30 iul 2025, 14:33
Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, după o întâlnire cu Nicușor Dan/ Informații de culise
30 iul 2025, 13:34
Cine i-a dat ”decisiva” lui Anastasiu în Guvern. Operațiune ”ca la carte”, explică Ciuvică: Ei nu au vrut să piardă grămezile de bani și au reacționat
30 iul 2025, 13:22
Creditare pentru fermierii români ca ”pe cadrul Ucraina”: ROBOR și comisioanele, achitate din Guvern. ”Informație de primă mărime”, anunțul ministrului Agriculturii
30 iul 2025, 12:15
Robert Cazanciuc, la ceremonia Zilei Imnului Național: Oare câți copii mai intonează, astăzi, imnul în școlile din România
29 iul 2025, 13:56
Ilie Bolojan, anunț definitiv despre pensiile magistraților. Pierdem foarte mulți bani, termen limită de la Bruxelles
29 iul 2025, 12:16
Sorin Grindeanu, mesaj de solidaritate după inundațiile din Suceava: „Guvernul trebuie să aloce fonduri de urgență”
29 iul 2025, 11:01
Cele mai noi știri
acum 15 minute
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
acum 24 de minute
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
acum 49 de minute
Incredibil: Emma Răducanu a cerut să fie dat afară un copil mic care plângea - Video
acum 1 ora 10 minute
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
acum 1 ora 12 minute
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
acum 1 ora 18 minute
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
acum 1 ora 35 minute
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
acum 1 ora 38 minute
A fost scoasă la vânzare cârciuma lui I. L. Caragiale din Buzău. Ce scria presa locală când a luat „restaurantul gării”
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
pe 11 August 2025
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
pe 11 August 2025
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
pe 11 August 2025
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel