Şeful Statului Major al Apărării pleacă în SUA

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, va efectua o vizită oficială în Statele Unite ale Americii (SUA), de luni până pe 9 noiembrie, în cadrul căreia sunt programate întrevederi cu preşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore, şefii categoriilor de forţe, precum şi cu reprezentanţi ai unor think-tank-uri din domeniul securităţii.



Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), vizita şefului Statului Major al Apărării se înscrie în cadrul acţiunilor de consolidare susţinută a cooperării militare cu SUA.



Relaţiile solide de colaborare existente între cele două armate se subsumează obiectivelor Parteneriatului Strategic dintre ţara noastră şi SUA, urmărind interesele naţionale ale României de promovare a stabilităţii în Europa.



În marja vizitei, generalul Daniel Petrescu are incluse şi întâlniri cu adjunctul general al Gărzii Naţionale din Alabama, partener al Armatei României în cadrul programului "State Partnership", precum şi cu militarii români aflaţi la post în comandamentele din Tampa, Florida, scrie Agerpres.

Ministerul Apărării vrea să cumpere două elicoptere militare Airbus H215M cu 150 de milioane de euro

Ministerul Apărării Naționale a cerut Parlamentului să aprobe achiziția a două elicoptere militare Airbus H215M cu 150 de milioane de euro.

„Achiziția elicopterelor H215M are în vedere implementarea Țintelor de Capabilități repartizate României în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. De asemenea, contribuie la realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României pânã in anul 2040. Astfel, prin achiziția de elicoptere cu capabilitati de luptă la suprafată vor fi asigurate echipamente cu destinație militară și sisteme de armament care vor spori capacitatea de lovire a forțelor proprii si aliate, creând posibilitatea nor reacții rapide și adecvate la potențialele amenintări actuale.

Achiziția pentru care se solicită aprobarea Parlamentului României, urmează a fi initiată incepând cu anul 2022, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului n. 114/2011, cu modificările si completările ulterioare, în funcție de existența posibilității de finanțare/bugetare a acesteia.

Valoarea contractului de achiziție, fără TVA, a fost estimată la 150 milioane Euro, pe baza datelor de fundamentare colectate până la acest moment, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma derulării procedurii de achiziție.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificari si completări prin Legea nr.195/2012, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție, în cazul in care valoarea estimată a contractului, fară TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 Euro”, se arată în scrisoarea trimisă de Ministerul Apărării Naționale.

Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, anunțase încă din luna iulie că planul de achiziţie al Armatei Române include submarine franceze Scorpène şi elicoptere franceze.

„Am semnat o scrisoare de intenţie cu ministrul francez al apărării pentru un viitor proiect şi am început în parlament procesul de aducere a noului echipament: este vorba de submarine Scorpene şi elicoptere. Aceasta este o scrisoare de intenţie făcută cu guvernul francez şi noi vrem să implementăm acest proiect”, a declarat atunci Dîncu.

