Șeful Prințului Harry a vorbit cu presa britanică despre activitatea acestuia

Prințul Harry s-a alăturat echipei de conducere a startup-ului din Silicon Valley, Better Up. Aceștia operează în domeniul sănătății mentale, nepotul Reginei Elisabeta devenind director de impact.

Alexi Robichaux, CEO Better Up a vorbit despre prinț și despre activitatea acestuia în cadrul companiei. „Și-a însușit rolul de câteva luni și suntem bucuroși să împărtășim veștile astăzi. El se concentrează asupra unor aspecte importante pentru a ajuta Better Up să avanseze în misiunile sale și își dorește să formeze dialogul global despre sănătatea mentală astfel încât să fie îndreptat către formarea puterii emoționale și mental fitness”, a declarat Robichaux pentru BBC.