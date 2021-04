Ședință fulger, după ce Cîțu a decis să-i demită pe Voiculescu și Moldovan. Premierul s-ar fi consultat anterior cu președintele Iohannis

UPDATE: Se pare că vorbim doar despre o ședință a USR PLUS, conform Mediafax, nu una a coaliției.

O ședință a coaliției urmează să aibă loc în scurt timp, conform Digi24, după ce premierul Florin Cîțu l-a chemat, în această dimineață, pe președintele USR, Dan Barna, vicepremier în Executiv, și, în urma discuției, s-a decis revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, dar și a secretarului de stat Andreea Moldovan.

Se pare că înainte de această întâlnire de la Guvern, la care au participat Florin Cîțu, Dan Barna, Andreea Moldovan și Raed Arafat, premierul s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, conform sursei citate.

În plus, conform informațiilor, nimeni din USR PLUS, în afară de Dan Barna, n-a știut despre această decizie înainte ca ea să devină publică. USR PLUS ar amenința cu ruperea coaliției de guvernare, asta după ce și-a manifestat, ferm, prin comunicatorii săi, susținerea pentru Vlad Voiculescu.

Voiculescu și Moldovan, demiși de Cîțu. Moșteanu, prima reacție din USR: ”Nu mi se pare justificat. Premierul ne-a agresat”. Întâlnire urgentă despre coaliție