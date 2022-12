Secretul pierderii în greutate. Carmen Brumă: Sportul nu e esențial în ecuația slăbirii

"Prefer să mă trezesc la 5 dimineața și fac 15-20-30 de minute maxim de sport, atât cât pot, ca să am energie pe tot parcursul zilei. Acesta este unul dintre motivele, de fapt, pentru care eu fac sport. Mă interesează să-mi mențin și forma fizică, dar mă intersează mai mult că îmi dă energie. Unii beau cafeaua la prima oră sau energizante, pe mine sportul mă pune pe direcție și îmi dă adrenalina aceea de care am nevoie la început de zi. Am o mini sală de sport acasă, cu minimum de echipament. Eu sunt de părere că poți să faci sport fără nici un fel de echipament, doar cu propria greutate. Vorbim aici despre menținere și nu despre performanță”, a spus Carmen Brumă, pentru Click!.

"În urma experienței mele de mulți ani și a peste 37 de kilograme slăbite, pot însă să spun că sportul nu e esențial în ecuația slăbirii! Eu, la început, făceam și sport, țineam și dietă și mă epuizam foarte tare. Clacam și mă refugiam în frigider, puneam kilogramele la loc. Mă jucam cu îngrășat-slăbit. Restricția calorică, alimentația te ajută să slăbești. Poți să slăbești fără să faci nici un fel de sport. Nu este despre ce să mâncam, este despre ce să nu mâncăm”, a mai spus vedeta.

Cât despre fiul său, Vlăduț, aceasta spune că "nu e mâncăcios, e destul de echilibrat. Nu i-am impus multă restricție. Negociem, îl întreb ce vrea să mânânce și apoi îi spun cam ce se poate. Am ajuns la un consens, el își dorește zilnic desert. Bine, dar nu-l mânânci în loc de masă și, obligatoriu, la masă o legumă, după care un fruct și abia apoi desert. Așa va fi sătul și nu va mai lua decât doua guri de dulce. E un copil ascultator, ascultă de amândoi”.

"Se spune că nu suntem niciodată suficient de slabi… sau de bogați. La finanțe nu mă pricep, însă am câteva recomandări pentru un slăbit eficient. Atenție la cantitatea de carbohidrați din farfurie! Porția corectă de făinoase trebuie să fie cât palma, adică 1 felie de pâine sau 2-3 linguri de orez, paste, mămăligă, cartofi. Asta la fiecare masă, dacă nu aveți probleme cu silueta.

Când vreți să slăbiți, eliminați făinoasele de la masa de seară, după ora 18 mâncați doar proteine (carne, pește, ouă) și multe legume. Consistența alimentelor influențează aportul caloric. Zahărul se absoarbe mai ușor din lichide. Toate sucurile (fie ele și fresh), smoothie-urile și produsele pasate predispun la îngrășat. Nu mai sunteți bebeluși! Mestecați, nu beți cu paiul!

Glucoza se absoarbe mai repede când stomacul este gol, prin urmare evitați consumul de dulciuri sau produse făinoase la începutul mesei. Începeți cu salată sau ciorbă ca aperitiv, iar la felul principal asociați carbohidrații de tip paste, orez sau cartofi cu carne și legume. Cât despre desert, ideal e să-l mâncați la sfârșitul mesei - cantitatea de zahăr absorbită va fi mai mică.

Temperatura la care este consumat un anumit preparat are impact asupra aportului de calorii. O parte din amidonul prezent în orez, paste sau cartofi se recristalizează prin răcire și nu mai poate fi absorbit din intestin. Salata orientală, orezul de la Sushi și pastele reci îngrașă mai puțin. Alegeți varianta integrală la cereale și produse făinoase, prezența fibrelor scade viteza de absorție a glucozei.

Pastele din grâu dur au indice glicemic mic, în schimb orezul are indice glicemic mare. Pâinea integrală are indice glicemic 65, în timp ce pâinea albă și chiflele sar de 100. Concluzia? Nu trebuie să eliminăm pâinea și făinoasele din viața noastră, ci doar să știm când și în ce cantitate să le consumăm!", a explicat Mihaela Bilic pe Facebook.

