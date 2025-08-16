Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer

Duminică, de la ora 11:00, Mirela Vescan și Thea Haimovitz te invită să descoperi lumea fascinantă a modellingului alături de invitată specială, modelul Alina Tonca, care va dezvălui cum poți să fii longeviv într-o carieră de succes.

Nou episod din emisiunea Mi-Th Influencer promite să ofere telespectatorilor o incursiune în culisele industriei de modelling, cu sfaturi și experiențe de la cei care au parcurs deja acest drum. Alina Tonca, model de patru ani și câștigătoare a mai multor concursuri importante, va povesti despre parcursul ei, provocările și disciplina necesară pentru a construi o carieră solidă în modelling.

În cadrul interviului, Alina va explica cât de important este să urmezi cursuri și să te pregătești constant, dar și ce calități sunt esențiale pentru a rezista în această industrie competitivă. De la importanța sportului și a unui stil de viață sănătos, până la dedicarea și perseverența necesare pentru a rămâne relevant, modelul va oferi sfaturi practice și inspiraționale pentru cei care își doresc să urmeze acest drum.

Mirela Vescan și Thea Haimovitz vor modera discuția, aducând întrebări esențiale pentru tinerii care aspiră să devină modele și dorind să înțeleagă ce presupune cu adevărat o carieră în modelling pe termen lung.

Urmărește Mi-Th Influencer duminică, de la ora 11:00, pe YouTube DCNews, și află cum pasiunea, disciplina și dedicarea pot transforma visul de a deveni model într-o carieră de succes.

