Secretarul de stat Oltean Csongor a demisionat după ce a fost prins băut la volan

Secretarul de stat din Ministerul Tineretului și Sportului a demisionat, după ce a fost prins sub influențul băuturilor alcoolice la volan.

Potrivit Digi 24, Oltean Csongor a fost prins de polițiști băut la volan, în această dimineață, puțin după ora 04:00, în Sfântu Gheorghe. Acesta a consumat alcool peste limita dosarului penal, mai exact 0,43 mg alcool/litru de sânge.

Politicianul a fost dus la medicină legală pentru prelevarea probelor de sânge

„Polițiștii din Covasna au început cercetările în cadrul dosarului penal deschis în acest caz, conform procedurii, având în vedere că testarea cu aparatul alcool test a indicat o alcoolemie preliminară în aerul expirat de 0,43 la mie.

Oficialul care a demisionat astăzi dimineață a fost condus la serviciul de medicină legală din Sfântu Gheorghe, i s-au prelevat probe de sânge. Urmează să fie făcută și o expertiză de specialitate pentru a afla cât avea alcoolemie în sânge. În schimb, după acest incident, bărbatul și-a depus demisia din funcție. Inițial, anunțul demisiei era făcut chiar de președintele UDMR, Kelemen Hunor”, a transmis un corespondent pentru postul de televiziune citat.

Ce a anunțat Kelemen Hunor

„Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. În urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului. Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el și-a asumat răspunderea pentru acesta. Nu intenționăm să facem alte comentarii în acest caz”, a transmis liderul UDMR, pe Facebook.

Oltean Csongor și-a cerut scuze, pe Facebook

„Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului”, a scris secretarul de stat demisionar, tot pe Facebook.