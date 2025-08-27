Data publicării:

Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Sebastian Popescu
Sebastian Popescu

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a transmis miercuri după-amiază un mesaj.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, se apără și spune că acuzațiile care i se aduc sunt concepute pe baza unor informații false, trunchiate și pline de ură. El face apel la calm, mulțumește celor care îi sunt alături și spune că întregul scandal este regizat pentru compromiterea sa politică.

„În ultimele zile, viața mea personală și cea publică au fost supuse unui val necruțător de informații false, trunchiate și pline de ură, diseminate și amplificate în spațiul media într-un mod fără precedent de către o persoană a cărei probitate morală este mai mult decât îndoielnică raportat la anchetele penale unde este anchetat, la dezinformările prezentate periodic în mediul online.

Ancheta a fost transformată într-un spectacol mediatic, unde fragmente din conversații private au fost difuzate selectiv pentru a crea imaginea vinovăției înainte ca instanța să se pronunțe. Aceasta nu este justiție, ci un scenariu regizat pentru compromiterea mea politică.

Am colaborat cu autoritățile și voi continua să o fac, convins fiind că adevărul se stabilește doar în sala de judecată, nu în studiourile de televiziune.

Am candidat de trei ori la funcția de Președinte al României, cu un program serios pentru țară, iar  mass-media nu a arătat nici un interes. Atunci nu exista un interes legitim de informare a opiniei publice? Interesul legitim este doar acum, când se poate distruge un om și un politician? Interesul dvs. nu este pentru justiție sau pentru protejarea minorilor, ci pentru audiență și pentru eliminarea unui incomod. Nu vă mai deranjați să mă sunați pentru interviuri. Insistați degeaba.

Nu am avut și nu voi avea niciodată intenția sau înclinația de a întreține relații de orice natură cu persoane minore. Nu am avut și nu am astfel de atracții sau preocupări. Întreaga această situație este contrară valorilor și caracterului meu.

Mulțumesc celor care au rămas alături de mine, mi-au oferit suportul lor moral și care nu s-au grăbit să tragă concluzii doar după ceea ce s-a prezentat în spațiul public.

Nu caut răzbunare, dar voi folosi toate mijloacele legale împotriva celor care continuă să defăimeze și să răspândească informații false.

Mă rog la Dumnezeu să-i ierte pe cei care varsă atâta ură asupra mea și să-i ajute să găsească calea către dreptate și adevăr“, a scris, pe Facebook, Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.

Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
