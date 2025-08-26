Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale

Sebastian Popescu, cunoscut publicului după ce a candidat la alegerile prezidențiale, este vizat de o anchetă penală după ce ar fi abordat un minor cu propuneri indecente prin intermediul unei rețele de socializare. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, decizia fiind luată în urma administrării probelor de către polițiștii Capitalei.

Scandalul a izbucnit după ce „Justițiarul din Berceni”, Alexandru Costandachi, a făcut publice informații și imagini în care Popescu apare alături de polițiști, fiind condus la audieri. Costandachi a relatat că, în seara de 23 august, un adolescent de 15 ani i-ar fi semnalat că a fost contactat de Popescu și că acesta i-ar fi trimis mesaje și materiale cu caracter pornografic. „Acesta a abordat un minor de 15 ani pe Instagram și a început să aibă discuții sexuale cu el și chiar să îi trimită poze indecente cu el”, a afirmat Costandachi pe pagina sa de Youtube, precizând că tot el a sesizat poliția după ce l-a surprins pe fostul candidat în timp ce urma să se întâlnească cu minorul.

Poliția Capitalei a confirmat incidentul printr-un comunicat. „În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare”.

După ce a fost identificat și depistat, Sebastian Popescu a fost condus la sediul poliției, unde a fost audiat. Cazul a fost preluat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. În urma anchetei, anchetatorii au stabilit că Popescu a pus la dispoziția minorului o imagine cu caracter pornografic. „În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen. De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, se arată în comunicatul instituției.

La alegerile prezidențiale din 2025, Sebastian Popescu a obținut aproximativ 25.000 de voturi, ceea ce a reprezentat un procent de 0,28% din totalul sufragiilor.

