Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Sebastian Popescu, cunoscut publicului după ce a candidat la alegerile prezidențiale, este vizat de o anchetă penală după ce ar fi abordat un minor cu propuneri indecente prin intermediul unei rețele de socializare. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, decizia fiind luată în urma administrării probelor de către polițiștii Capitalei.

Scandalul a izbucnit după ce „Justițiarul din Berceni”, Alexandru Costandachi, a făcut publice informații și imagini în care Popescu apare alături de polițiști, fiind condus la audieri. Costandachi a relatat că, în seara de 23 august, un adolescent de 15 ani i-ar fi semnalat că a fost contactat de Popescu și că acesta i-ar fi trimis mesaje și materiale cu caracter pornografic. „Acesta a abordat un minor de 15 ani pe Instagram și a început să aibă discuții sexuale cu el și chiar să îi trimită poze indecente cu el”, a afirmat Costandachi pe pagina sa de Youtube, precizând că tot el a sesizat poliția după ce l-a surprins pe fostul candidat în timp ce urma să se întâlnească cu minorul.

Poliția Capitalei a confirmat incidentul printr-un comunicat. „În urma imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public ce fac referire la o persoană care i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare”.

După ce a fost identificat și depistat, Sebastian Popescu a fost condus la sediul poliției, unde a fost audiat. Cazul a fost preluat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. În urma anchetei, anchetatorii au stabilit că Popescu a pus la dispoziția minorului o imagine cu caracter pornografic. „În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen. De asemenea, față de inculpat a fost dispusă și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile”, se arată în comunicatul instituției.

La alegerile prezidențiale din 2025, Sebastian Popescu a obținut aproximativ 25.000 de voturi, ceea ce a reprezentat un procent de 0,28% din totalul sufragiilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Proiectul privind pensiile magistraților blochează Parchete și instanțe/ Procurorii bucureșteni și Curtea de Apel București își suspendă activitatea/ Blocaj și-n țară
26 aug 2025, 13:04
Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria
26 aug 2025, 13:08
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Unul dintre cei mai căutați infractori la nivel internațional va fi readus în România. Pentru ce a fost condamnat
22 aug 2025, 08:37
De ce au fost puși în libertate mercenarii lui Potra, la cererea procurorilor
21 aug 2025, 19:38
Anunțul Poliției despre cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în Centrul Vechi. Ce a făcut în 13 august
21 aug 2025, 17:08
Înalta Curte, mesaj dur către Guvernul Bolojan: Tăierea pensiilor nu lovește în magistrați, ci în independența justiției
21 aug 2025, 15:34
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
21 aug 2025, 11:02
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Dosarul Nordis: Vladimir Ciorbă scapă definitiv de controlul judiciar
20 aug 2025, 10:18
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
19 aug 2025, 22:48
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
19 aug 2025, 22:39
A fost desființat DNA Ploiești. Victor Ponta, prima reacție
19 aug 2025, 20:42
Decizia definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, amânată
18 aug 2025, 11:15
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
14 aug 2025, 17:59
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
14 aug 2025, 10:08
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
12 aug 2025, 15:28
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
12 aug 2025, 14:16
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
12 aug 2025, 13:04
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12 aug 2025, 12:35
Ionel Neagu, primarul dintr-o comună din Teleorman acuzat de şase infracţuni de luare de mită, plasat sub control judiciar
08 aug 2025, 11:54
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
07 aug 2025, 09:17
Românii care au vândut prin olx, pasibili de evaziune fiscală? De unde ia ANAF informațiile: Mi se pare o nedreptate
06 aug 2025, 17:49
Doi judecători, de 65 și 66 de ani, nu au dorit să se pensioneze. Care e motivația lor
05 aug 2025, 14:15
România, față în față cu corupția. Doar 2 din cele 26 recomandări GRECO au fost implementate pe deplin de țara noastră
05 aug 2025, 10:53
Val de critici după poziția CSM față de pensia magistraților: Justiția fie trebuie să tacă, fie să-și găsească alt comunicator
04 aug 2025, 23:21
Condamnarea lui Secureanu, anulată de CAB. Dosarul se reia de la zero după 9 ani
04 aug 2025, 20:43
CSM transmite că vor ”decență politică, salarii și pensii europene”: Soluții simpliste, care nu rezolvă problema
04 aug 2025, 17:11
Schimbare de încadrare în dosarul Georgescu. Fostul candidat, făcut complice ca urmare a implicării în planurile grupării Potra
04 aug 2025, 10:27
Furia străzii a ajuns în instanță. 19 persoane, trimise în judecată în dosarul deschis în cazul violenţelor de la sediul BEC după respingerea candidaturii lui Georgescu
01 aug 2025, 16:26
Dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu: 18 inculpați, audiați pentru „răsturnarea ordinii constituționale”
01 aug 2025, 12:47
Un tânăr din Alba, în arest după ce a violat o minoră și a condus fără permis
01 aug 2025, 13:09
Șefa CSM, ”siderată” de Nicușor Dan
31 iul 2025, 15:48
Două mașini incendiate în București: Un bărbat de 63 de ani, reținut de poliție
31 iul 2025, 14:48
CCR, criticată de fostul președinte Augustin Zegrean: De ce spune că reforma lui Bolojan pentru pensiile magistraților va trece și de când ar trebui aplicată
31 iul 2025, 12:48
Ancheta în portul Constanța, anunț de ultim moment al DNA
31 iul 2025, 09:56
CSM respinge reforma Guvernului în domeniul pensiilor de serviciu: „Prim-ministrul nu are competența de a iniția un astfel de demers”
30 iul 2025, 17:44
Avocatul Bărbuceanu, semnal de alarmă: „Punct sensibil în reforma pensiilor. E neconstituțional”
30 iul 2025, 17:22
Anchetă de amploare în sistemul medical: Medici și farmacişti acuzaţi de decontări ilegale de medicamente pentru boli grave
30 iul 2025, 11:06
Percheziții de amploare la suspecți din clanurile Pian și Purcel, acuzați că racolau femei prin metoda "loverboy"
30 iul 2025, 08:38
Cheloo a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a făcut scandal. A ieșit pozitiv la drugtest
29 iul 2025, 20:54
Magistrații reacționează la intențiile Guvernului privind vârsta de pensionare
29 iul 2025, 17:54
Scenariu de film: Unde s-ar ascunde criminalul Emil Gânj- surse MAI
28 iul 2025, 19:27
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Condițiile stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia: O propunere corectă, în primul rând față de polonezi
acum 14 minute
Decizia justiției în cazul lui Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale
acum 26 de minute
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
acum 32 de minute
A alimentat, a plecat, a uitat… soția! Românul care și-a lăsat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul a fost cel care i-a spus că mama lipsește
acum 35 de minute
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
acum 1 ora 10 minute
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
acum 1 ora 29 minute
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
acum 1 ora 34 minute
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
acum 6 ore 37 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
pe 25 August 2025
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel