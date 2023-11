Sebastian Burduja, președintele PNL București, gata de candidatura la alegerile locale. Nicușor Dan a pierdut susținerea

”Acest municipiu are nevoie de soluții liberale. Are nevoie să iasă din starea de paralizie. Bucureștiul este cel mai prost administrat oraș capitală europeană. Asta este realitatea de astăzi. PNL are cele mai bune exemple de politici locale. Le-am văzut la Cluj, la Oradea, la Piatra Neamț, la Reșița. Le-am văzut în sectorul 6… ce înseamnă o administrație liberală. (…) Ca bucureștean, mă trezesc dimineața și este posibil să nu am apă caldă (…) Te doare sufletul să ai cea mai dezvoltată capitală din regiune și să fie un oraș care arată ca un sat fără câini, un oraș fără lideri” este de părere liberalul care nu s-a sfiit să vorbească deschis despre faptul că nu-l susține pe Nicușor Dan pentru o nouă candidatură.

“PNL i-a trasat în februarie a.c un decalog domnului primar general, care viza agenda bucureștenilor. Eu cred că dacă îl întrebați: ești mulțumit de cum arată orașul ăsta pe care îl administrezi de niște ani de zile? Răspunsul nu poate fi că este mulțumit, cum nu este niciun bucureștean mulțumit“, a afirmat Burduja.

Întrebat dacă va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja și-a afirmat deschiderea la a răspunde provocării. Amintim că Sebastian Burduja a preluat astăzi conducerea interimară a organizației PNL București.

