Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen

Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica, care a subliniat că decizia de suspendare temporară a relațiilor cu Ion Ceban nu afectează legăturile dintre românii aflați pe ambele maluri ale Prutului.

„Dragi prieteni din Republica Moldova, cu mare regret, dar cu aceeași prietenie care a caracterizat întotdeauna relația mea cu Republica Moldova, doresc să vă comunic că situația politică complicată generată de interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidențiază faptul că ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtășite și de România, ca stat membru al Uniunii Europene.

În acest context, am decis suspendarea temporară a raporturilor dintre mine, ca Primar al Municipiului Iași, și domnul Ion Ceban, concomitent cu întărirea relațiilor dintre mine și voi - cetățenii Municipiului Chișinău, precum și cu toate instituțiile din Republica Moldova fidele valorilor europene. Subliniez că acest demers nu afectează relațiile excelente dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului și nici angajamentul meu privind consolidarea colaborării - economice, culturale și educaționale - dintre Iași, România și Republica Moldova”, se arată în mesajul transmis de primarul municipiului Iași, pe rețelele de socializare.

Mihai Chirica a adăugat, totodată, că vede acest moment ca pe o oportunitate de a întări colaborarea și dialogul între cele două state, subliniind importanța consolidării parcursului pro-european al Republicii Moldova și a promovării proiectelor care aduc beneficii cetățenilor ambelor țări.

Reacția lui Ion Ceban

Primarul capitalei Republicii Moldova a reacționat scurt pe pagina sa de Facebook, exprimându-și nemulțumirea față de situație. El mai susține că va continua demersurile legale atât în instanțele din România, cât și pe plan internațional, pentru „a obține dreptate” și „a stabili adevărul” în acest caz.

„Îmi pare rău că în acest joc politic cu interdicția mea sunt impuși mai mulți reprezentanți din România să facă anumite declarații. Plus la toate că aceste relații de cooperare și înfrățire vin pe linia Ministerului de Externe și iarăși ne dăm seama de unde cresc picioarele”, a scris Ion Ceban.

Amintim că Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a fost declarat indezirabil pe teritoriul României și în întreg spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 9 iulie 2025. Decizia a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe al României, care a invocat „motive ce țin de considerente de siguranță națională”.

