Florin Manole, ministru al Muncii, a anunțat că trimite verificări la beneficiarii de ajutoare sociale. El acuză că există în sistem beneficiari care primesc banii prin fraudă. Ministrul a dat exemplul unei „fraude proaste”, precizând că există inclusiv ștampile scrise greșit, precum ”spihiatru”.

”În domeniul dizabilităţii, am făcut o serie de controale în mai multe judeţe, pe eşantioane din numărul de dosare pe dizabilitate pe judeţul respectiv şi am găsit, de exemplu, în Bucureşti, 26% fraudă. 26% este enorm, 26% fraudă cu ştampile scrise greşit, `spihiatru`, adică şi o fraudă proastă, cu documente neconcludente, cu dosare incomplete, cu dosare lipsă de tot. Era beneficiu, dar nu era dosarul din spate” a declarat ministrul, la PrimaTV.

Remus Borza, avocatul salvator al Hidroelectrica, a fost invitat la DCNews, înainte de declarația ministrului Florin Manole, când a atenționat, pe un ton tăios, situația din țară noastră creată de certificatele de handicap. ”Suntem o țară de handicapați” a spus Remus Borza, vizibil deranjat. ”Avem 1 milion de cetățeni cu invaliditate. Scutură-i! Scutură-i pe oamenii ăștia, pentru că jumătate din ei și-au obținut certificatul de handicap cu șpagă” a fost semnalul transmis de el.