Schimbare în carieră. Dana Rogoz a făcut marele anunţ: "Da, se întâmplă"

Într-o postare pe Facebook, Dana Rogoz a anunțat că în această vară își face debutul ca regizor și scenarist. Va lansa curând un scurtmetraj care îi va purta numele. „Ieri a fost o ziua foarte importantă pentru mine. Notez aici, să nu uit, că am avut ședința de producție pentru scurtmetrajul pe care îl voi filma la vara. Da, se întâmplă!!!!!!! Vara această voi filma primul meu scurtmetraj că regizor și scenarist. Și e cu mare bucurie.', a scris vedeta pe Facebook.

Cea mai mândră mămică

În aceeași zi, actrița a dezvăluit și că Vlad, copilul ei cel mare, a terminat cu brio clasa I. „Baietelul nostru minunat tocmai a terminat clasa I. Asa emotionant!!!', a transmis vedeta, care s-a și pozat alături de băiețelul ei.

Recent, Dana Rogoz le-a mărturisit fanilor săi că în urmă cu 18 ani a început relația cu Radu Dragomir, soțul ei alături de care are doi copii. De-a lungul timpului, cei doi au avut numeroase realizări împreună atât pe plan profesional, dar mai ales pe cel personal, având două minuni de copii. „143/365 18 ani de relație. Aveam 18 ani când am început-o. Jumătate de viață alături de Radu. Sunt recunoscătoare pentru foarte multe momente trăite împreună. Pentru Dana care am devenit alături de el. Și mai ales pentru faptul că împreună, din iubire, i-am adus pe lume pe ei doi’, a scris Dana Rogoz.

A vrut să ia calea străinătăţii

Vedeta a mărturisit în toamna anului trecut că a fost tentată, la un moment dat, să se mute împreună cu familia din România, însă meseria este cea care o ține pe loc. „În ultimii ani, recunosc că m-am gândit la posibilitatea emigrării. E un gând foarte îndepărtat, în primul rând pentru că profesia mea e strâns legată de limba maternă. Și pentru că aici mi-am câștigat un salariu de la 9 ani, muncind enorm pentru tot ce am. Dar gândidu-mă pe termen lung, mai ales la copiii mei, nu mai sunt așa de sigură cum eram că România va fi pentru totdeauna casă lor. Știu, probabil mă veți judecă pentru aceste gânduri, dar asta e ce simt acum. Că poate sistemul educațional din alte țări va fi mai bun pentru ei, că poate sistemul medical va fi mai bun, că poate vor fi mai fericiți altundeva pe lumea asta’, a scris Dana Rogoz pe Facebook, în urmă cu ceva timp.

