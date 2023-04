Scena care a înfiorat-o pe Adriana Săftoiu. ”M-au inundat groaza, furia, lacrimile”

”Să nu faci caca la școală. Să vii acasă. Era sfatul dat de părinți copiilor din Coreea de Nord în secolul XXI. Și nu din pudibonderie. Aveau de dat cotă pe familie, caca fiind îngrășământul pentru agricultură. Se băteau pe stradă pentru rahatul câinilor, închideau cu lacăt wc-urile noaptea că să nu le fure “îngrășământul” pe care aveau obligația să il predea la comunal. E una din scenele care m-a înfiorat. Comunismul.

Am primit cartea de la fiul meu care mi-a comandat-o și mi-a trimis-o ca un cadou. El îi ascultase povestea într-un podcast. Yeonmi Park, autobiografia ei, refugiată din Coreea de Nord. Am început și am încheiat-o în această zi. Ca un drum pe Golgota.

E genul de carte pe care nu mai vreau să o recitesc. A rămas în mine. E atât de dureroasă încât am avut pasaje întregi când m-au inundat groaza, furia, lacrimile, mă stânjeneam de parcă cineva m-ar fi văzut cât de speriată eram, poate chiar frică de toți cei care găsesc sens într-un asemenea regim. E scrisă simplu, nimic sofisticat. Cu o sinceritate pe care puțini suntem capabili să o expunem.

Fuga din Coreea de Nord, trecând prin China, care părea rai pentru fugarii din Coreea de Nord și care s-a dovedit doar un alt tărâm de traficare, mama care se oferă barbarilor, la schimb, violată, ca să își salveze copila de 13 ani, foamea la modul cel mai agresiv - mintea nu poate imagina așa oroare- , întunericul constant și continuu… e un document pe care ar trebui să îl citească oricine mai are dileme despre asemenea regimuri, mai ales cei tineri.

Cu o anumită generație, mi-e teamă că nu se mai poate face mare lucru. Am avut momente când, citind, mi-am spus că bine că am prins doar comunismul de aici. E o carte pe care aș dărui-o tuturor celor care mai zumzăie despre “egalitatea” oferită de dictaturi comuniste” scrie Adriana Săftoiu, pe Facebook.

