Scaunul pe care s-a așezat Kim Jong Un la întâlnirea cu Putin, verificat și curățat - VIDEO

Echipa de securitate a liderului nord-coreean Kim Jong Un a petrecut câteva minute dezinfectând fotoliul pe care s-a aşezat acesta în timpul summitului cu preşedintele rus Vladimir Putin.



O filmare publicată de ziar arată un oficial de securitate nord-coreean cu mănuşi albe curăţând riguros fotoliul negru pregătit pentru Kim şi stropind în jur cu o substanţă neidentificată.

Russia???? North Korean dictator Kim Jong Un's chair was reportedly thoroughly examined and tested for radiation by his security officials ahead of talks with Vladimir Putin. pic.twitter.com/DFAGe6TzrC