Scandal la protestul din faţa Ambasadei Rusiei la Bucureşti. Florin Bădiță, săltat de jandarmi / video

Florin Bădiță a fost săltat de jandarmi după ce s-a dat cu vopsea roșie și a pus mâinile pe zidul Ambasadei Rusiei la București. Protestatarul a spus că nu contează dacă ia amendă din moment ce, dincolo de granița României, oamenii mor într-un război pornit de un dictator. Florin Bădiță a fost aplaudat de mulțimea adunată.

„Putin judecat pentru sângele vărsat” strigă oamenii.

Sute de persoane participă la o acţiune în semn de solidaritate, în faţa Ambasadei Ucrainei din Bucureşti, în semn de solidaritate cu această ţară

Sute de persoane, inclusiv foarte mulţi copii, participă, sâmbătă după-amiază, în faţa Ambasadei Ucrainei din Bucureşti, la o acţiune în semn de solidaritate cu această ţară, în contextul agresiunii Federaţiei Ruse, informează Agerpres.

Participanţii afişează steagul Ucrainei, unul chiar de mari dimensiuni, dar şi mesaje precum 'Stop Putin', 'No war', 'Peace Ukraine', 'Solidari cu oamenii din Ucraina. Fără război', 'We stand with Ukraine'.

O parte a celor prezenţi au intonat imnul Ucrainei şi s-au scandat, printre altele, 'Asasin, Putin asasin' şi 'Ucraina'. Participanţii au plecat ulterior în marş către Ambasada Rusiei la Bucureşti, iar coloana a fost întâmpinată de claxoane de susţinere ale celor aflaţi în trecere.

Idee de salvare pentru oamenii care fug din calea războiului din Ucraina și aleg România

Mulți oameni fug din calea războiului din Ucraina și aleg drumul României.

Dar ce facem cu ei? Unde îi cazăm? Trebuie să fim vecini buni și să ne arătăm solidaritatea. Jurnalistul Val Vâlcu a venit cu o idee: de exemplu, să-i cazăm în hotelurile de la malul mării. Astfel, ucrainenii vor fi în siguranță.

„În acest moment, ai cel puțin 150.000 de paturi în stațiunea Mamaia. Sunt hoteluri și pensiuni unde pot sta refugiații. Acestea s-au folosit și în primele etape ale pandemiei. Oricum, nu e ca și când se vor mai înghesui turiștii așa mult”, a spus jurnalistul Val Vâlcu în emisiunea „Deferiți mass-media”, de la DC News și DC News TV.

Numărul refugiaţilor din Ucraina găzduiţi în comunităţile de pe malul românesc al Dunării a crescut de trei ori în aproape 12 de ore, potrivit datelor furnizate de primarul oraşului Isaccea, Anastase Moraru

Astfel, dacă vineri dimineaţa în centrul pentru refugiaţi amenajat în oraş se aflau 15 persoane, seara numărul lor a ajuns la 50.



"Avem zece persoane cazate la două familii, cinci persoane sunt la Primărie, 15 sunt la Centrul de primire, iar circa 20 de persoane vor fi cazate la Protoeria din Niculiţel", a menţionat primarul Anastase Moraru.



El a estimat că aproximativ 1.400 de persoane din Ucraina au trecut Dunărea cu bacul joi şi vineri la Isaccea.



Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Horia Teodorescu, a menţionat că în timpul unei şedinţe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a propus înfiinţarea unui cort în care persoane vorbitoare de ucraineană să-i îndrume pe refugiaţi.



"Acum, se discută amplasarea unui cort cu informaţii şi vorbitori de limbă ucraineană pentru a-i dirija pe refugiaţi. Le-am pus la dispoziţie maşini pentru a ajunge în hoteluri care au disponibilitate de paturi, în Tulcea, Isaccea, astfel încât oamenii să se simtă că sunt trataţi aşa cum trebuie la intrarea în România. Pe partea ucraineană, procesarea merge greu, iar acum ar fi o coadă de peste doi kilometri de maşini. Bacul nu a venit încărcat la capacitate, ceea ce denotă că procesarea merge greoi", a afirmat preşedintele Horia Teodorescu.



El a mai spus că dacă situaţia o va impune autorităţile sunt pregătite să mai aloce un bac pentru a asigura transportul rapid pe apă al refugiaţilor ucraineni.

În faţa punctului de frontieră, refugiaţii pot primi gratuit supe şi sendvişuri calde, iar copiii pot primi dulciuri, în timp ce gospodinele din Isaccea s-au mobilizat în grupul de iniţiativă "Piatra jos!", de pe facebook.com.



"Am chemat gospodinele să prepare sandvişuri, supe, au venit oameni din Tulcea care adus mâncare caldă, pizza. Mâine (sâmbătă, n.red.), suntem organizate să facem ciorbă caldă. Blogeriţa Gina Bradea ne-a ajutat cu alimente. Pentru cei cazaţi, vor veni produse de igienă corporală, prosoape, pături", a afirmat una din membrele grupului de iniţiativă din Isaccea, Mihaela Dan.

