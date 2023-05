Scandal Centura Metropolitană a Clujului. Emil Boc: Arătați-mi un șurub pe care USR-ul l-a construit la Cluj?

Primarul Emil Boc a lansat o serie de atacuri împortiva celor de la USR care l-au criticat că este responsabil de această nereușită.

'Eu am impresia așa când vă aud că partidul ăsta USR, e un partid ghiocel, care a apărut așa după primăvară, curat ca lacrima, nici usturoi n-a mâncat, nici la guvernare n-a fost. E luna de pe cer, e raiul pe pământ, o demagogie cum rar mi-a mai fost auzită în 20 de ani de politică românească. Vă rog fraților, mă totul are o limită în demagogie. Ce puteți să reproșați la acest proiect, că nu s-a făcut ca la carte în acest moment. Ce puteți să reproșați, că nu ați spus nimic din ce ați afirmat. Că Primăria a greșit acolo, că proiectanții au greșit acolo.. în ce au greșit? Că nimeni nu poate să spună decât de condițiile generale că sunt prea multe lucrări și prea puține firme care să vină, și asta e vina primarului de la Cluj, da? Că sunt prea multe proiecte în PNRR. Și încă din primul moment am cerut, până marți, n-am cerut de pe o oră pe alta la un proiect de 1 miliard de euro, ca să ziceți că „d-le se grăbește primaru, să facă iarăși”. Nu, am cerut „aveți timp, weekend, luni, marți veniți și prezentați concluziile tehnice de specialiști. Ce n-am făcut ca la carte?', a spus Emil Boc.

'Iar partidul ăsta ghiocel, care se dă Sfântă Fecioară. Să nu uite că a fost la guvernare, să nu uite că numai rău a făcut Clujului, în materie de infrastructură. Și din nou, trebuie să vă reamintesc, dragi ghiocei de la USR, că ați scos centura metropolitană din PNRR. Da ați scos-o de acolo, de unde era pusă de guvernul liberal. Ați scos-o din PNRR, că dacă era în PNRR, avea ca și metroul, contractul de finanțare semnat în 25 mai. Dar ați scos-o de acolo, v-ați bătut joc de Cluj, ați luat bani și de la metroul de la Cluj cât timp ați fost la guvernare. Ați înjumătățit suma, ați scos și miliardul de euro de la centură și acum veniți ca și ghioceii, să spuneți „Vă rog da de ce nu se face?”. Da un pic de rușine nu aveți, totuși un pic?', a zis Emil Boc.

'Când vă uitați în ograda proprie, ce ați făcut cu acest oraș, cum v-ați bătut joc de viitorul Clujului, în materie de infrastructură. Și mai aveți tupeul de la această masă, să spuneți „D-le noi cerem, noi suntem responsabili”. Păi unde ați fost toți secretarii de stat, toți consilierii locali? Nu am văzut să vă legați de zidul Parlamentului sau de Palatul Victoria. N-am văzut să vă dați foc în Piață Publică, atunci ați tăcut „ghiocel”. Acuma scoateți capul, mă, aveți maturitate că sunteți tineri în politică. Nu vă compromiteți prin demagogie. Știți că la acest proiect s-a lucrat cu maximă seriozitate, îi cunoașteți pe toți proiectanții, le-am permis să aibă legătură cu voi, să vă informeze în permanență, să vă spună ce facem.', a declarat Emil Boc.

'Și chiar aveți tupeu să vă luați de acest proiect extraordinar al Clujului, care este extraordinar, repet ca reușită, model de bună practică. Și acuma veniți să găsiți un element de care să vă agățați, pentru că v-am precizat toată panoplia de situație pe care o avem în față, dar totul are o limită totuși în chestiunea aceasta. Și dacă nici la acest proiect nu s-a lucrat ca la carte, la care s-a lucrat ca la carte? Ok, când apar situații de război, apar situații care sunt imprevizibile la momentul când începe o lucrare. Evident, că ne adaptăm pe parcurs, și acuma, cum ne adaptăm din mers. Când am văzut că am fost sesizat, nu am stat, am luat decizii, am stopat, am actualizat, am organizat licitația și semnăm contractul', a declarat Emil Boc.

'Așa o să facem și aici, dar nu accept lecții de demagogie de la unii care n-au făcut nimic în țara asta, numai au distrus. că până la urmă despre asta-i vorba de ce lași în spatele tău. Ce ai construit? Arătați-mi un șurub pe care USR-ul l-a construit la Cluj? Un șurub, nu o centură, nu un metrou, nu un tren metropolitan, nu o creșă, nu o grădiniță. Un șurub să fi construit, atunci accept lecții, dar până atunci nu accept lecții de acest fel, dragii mei. Totul are o limită și în toleranța mea, și în modelul de bună practică pe care îl abordez în Consiliul Local. Accept dialogul, accept propunerile, accept critica, dar raportată la realitate. Nu am alte soluții miraculoase, decât cele pe care pământenii prin specialiști ni le oferă. Să faci demagogie în halul ăsta în Consiliu Local, mi se pare absolut deplorabil. Și repet, dacă ar fi venit de la un cetățean îl înțeleg, că cetățeanul are dreptul să mă critice, dar voi, care ați scos centura din PNRR, nu aveți niciun drept moral, nici politic să criticați. Aveți dreptul să stați ca și ghiocelul cu capul plecat și nu să faceți pe ghiocelul - ca față nepătată a Clujului, din punct de vedere politic', a încheiat Emil Boc, în ședința de luni a Consiliului Local.

