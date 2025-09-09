SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei

Societatea Națională a Sării – SALROM și Federația Națională Sindicală SALROCA își exprimă, în două comunicate de presă îngrijorările față de declarațiile pe care ministrul Economiei, Radu Miruță, le-a făcut în legătură cu monopolul societății.

„Societatea Națională a Sării – SALROM își exprimă surprinderea față de afirmațiile făcute de Ministrul Economiei la postul B1 TV și consideră necesar a fi facute următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice:

1. Referitor la alegația domnului ministru privind „monopolul” SALROM

Ar fi util ca domnia sa să explice ce definiție dă termenului „monopol” și dacă aceasta diferă de cea regăsită în DEX, întrucât realitatea este că în România există cel puțin alți 10 (zece) producători interni de sare, 2 (doi) dintre aceștia având licență de exploatare a zăcămintelor de sare naturală, extragând și valorificând deja resursele de sare pe piața națională și internațională, cât și cel puțin 15(cincisprezece) importatori de sare de mare din țări precum Egipt, Turcia, Grecia și altele.

Considerăm că menirea unui ministru nu este aceea de a induce în spațiul public informații false, ci de a acționa în interesul Statului Român – de exemplu prin contingentarea importurilor de sare de mare, care afectează direct piața și producția națională.

Afirmația vehiculată public este, așadar, nu doar eronată, ci și de natură să creeze o imagine falsă asupra pieței și să afecteze credibilitatea unei companii strategice pentru economia României.

2. Având în vedere faptul că domnia sa este inginer de software, o profesie absolut onorabilă, și se declară foarte atent la cifre, este cu atât mai surprinzător că afirmă în spațiul public faptul că SALROM înregistrează pierderi.

Datele oficiale arată fără echivoc contrariul:

2022 – cifră de afaceri: 498.099.493 lei; profit: 144.492.843 lei;

2023 – cifră de afaceri: 482.211.052 lei; profit: 157.428.045 lei;

2024 – cifră de afaceri: 453.016.633 lei; profit: 132.233.997 lei;

primele 5 luni ale anului 2025 – cifră de afaceri: 165.734.359 lei; profit: 44.319.421 lei.

Aceste profituri istorice, realizate în ultimii 3 ani de către SALROM, au fost direcționate în proporție de peste 90% direct către bugetul Statului Român.

În aceste condiții, afirmațiile făcute la adresa SALROM nu doar că nu se susțin, dar reprezintă o deturnare gravă a realității financiare a unei companii care sprijină direct bugetul României.

3. Referitor la cealaltă alegație a domniei sale cu privire la deja faimoasa „masă de la Casa Timiș”, ținem să atragem atenția, din nou, domnului ministru că evenimentul invocat nu a fost o simplă „masă”, ci a reprezentat cina oficială de închidere a Reuniunii Anuale a Producătorilor Europeni de Sare (EUSALT) – organizată pentru prima dată în România, la care au participat peste 125 de delegați străini. Cu acest prilej, România a primit votul de încredere pentru a reprezenta interesele SALROM și ale Statului Român la nivel european.

Suma cheltuită, 50.390,34 lei, adică 0,038% din profitul companiei, reprezintă o valoare infimă raportată la dimensiunea și importanța evenimentului și a fost efectuată exclusiv pentru și în interesul Statului Român, prin consolidarea rolului și credibilității României în cadrul industriei europene de profil.

A transforma o acțiune legitimă și benefică pentru România într-un subiect de scandal public este nu doar o deformare a realității, ci și o încercare periculoasă de a submina prestigiul unei companii strategice și, implicit, al statului pe care ar trebui să îl reprezinte.

4. Referitor la pagubele de la Salina Praid, pe care Ministrul Economiei le consideră prejudiciu, apreciem că domnia sa și-ar consolida imaginea de justițiar, așa cum îi place, dacă ar decide să-l acționeze în instanță pe Împăratul Iosif al II-lea. Sub domnia acestuia, exploatarea sistematică a sării în zona Praid s-a făcut în valea Pârâului Corund, în cele două mine vechi (Iosif și Paralela), în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea — exploatare identificată de experții internaționali drept una dintre cauzele problemelor geotehnice actuale. Aceasta ar fi o opțiune mai logică decât să acționeze în instanță cea mai profitabilă companie din portofoliul Ministerului Economiei.

Clarificări privind interesul Statului Român

Considerăm că interesul Statului Român trebuie să fie întotdeauna mai presus decât campaniile de imagine ale unui ministru. Dincolo de exerciții retorice și afirmații publice îndoielnice este nevoie de o mai mare responsabilitate și aplecare asupra unor aspecte esențiale pentru sectorul minier și pentru economia națională, respectiv modul în care au fost acordate licențele de exploatare a sării până în prezent.

Societatea Națională a Sării își reafirmă angajamentul pentru transparență, profesionalism și respect față de lege. Solicităm, pe această cale, tratarea cu responsabilitate a declarațiilor publice ce pot afecta imaginea unei companii strategice pentru economia României, cât și încrederea partenerilor SALROM“, a transmis Societatea Națională a Sării – SALROM.

Federatia Națională Dinsicală “SALROCA”: Îngrijorări cu privire la declarațiile ministrului Economiei

„Federația Națională Sindicală SALROCA, afiliată la Confederația Sindicatelor Democratice din România, este organizația reprezentativă la nivelul sectorului de activitate „Industria Extractivă”. Membrii Federației SALROCA reprezintă peste 85 % din numărul total al lucrătorilor din Societatea Națională a Sării S.A., în Sucursalele Salina Slănic Prahova, Salina Praid, Salina Tg. Ocna, Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, Salina Ocna Dej, Salina Ocna Mureș și Salina Cacica.

Membrii Federației SALROCA, prin conducerea sa, își exprimă îngrijorarea și indignarea cu privire la declarațiile publice repetate pe care le-ați făcut în ultimele două luni, cu referire directă sau indirectă la adresa companiei.



Afirmațiile dumneavoastră, formulate într-un registru critic și lipsit de fundament clar, produc consecințe imediate și vizibile de imagine asupra întregii activități a SNS SA, de desfacere a produselor comercializate, cât și a activității turistice desfășurate în cadrul societății. Un singur exemplu, și foarte ușor de cuantificat, este cel al numărului turiștilor din acest sezon estival, care a înregistrat un declin important, influențat în mod evident de percepția negativă generată prin aceste declarații.

Considerăm că o astfel de abordare este profund inadecvată pentru un demnitar aflat în fruntea ministerului și care trebuie să aibă ca deziderat susținerea și dezvoltarea activităților din cadrul societăților din subordine, creșterea eficienței acestora atât pe zona economică specifică, cât și pe cea turistică, în particularitatea SNS SA.

În loc să fim sprijiniți în eforturile noastre de a asigura creșterea veniturilor societății, dezvoltarea gamei de produse comercializate și oferirea de servicii turistice de calitate, de valorificare în mod durabil a resurselor naturale ale României, ne vedem puși în situația de a gestiona consecințele unor luări de poziții care afectează direct încrederea salariaților și siguranța locurilor de muncă, dar și încrederea publicului în produsele și serviciile oferite de către S.N.S. S.A.



Reamintim că Societatea Națională a Sării S.A. este o companie strategică, cu capital majoritar de stat, care aduce venituri constante la bugetul de stat și care oferă locuri de muncă pentru circa 1.350 de salariați la acest moment.

Vă solicităm, prin urmare, să încetați atacurile publice la adresa societății și a activității salariaților SNS SA, majoritatea fiind membri ai sindicatelor din federația SALROCA.

Totodată, vă invităm să dați dovadă de echilibru și responsabilitate în comunicarea instituțională, să căutați calea dialogului cu reprezentanții SALROM, fie ei reprezentanți ai federației SALROCA sau ai conducerii executive, pentru a ne putea concentra împreună asupra obiectivelor comune de dezvoltare a uneia dintre puținele societăți profitabile din portofoliul ministerului, atât pentru creșterea nivelului de producție și desfacere sare de drumuri, industrială, alimentară etc., pentru dezvoltarea turismului prin bazele de agrement din salinele societății, cât și pentru valorificarea superioară a grafitului, una din materiile prime critice aflate în perimetrul Ungurelașu-Polovragi, din portofoliul SALROM.

Suntem deschiși unui dialog transparent și constructiv pe care ni-l dorim și din partea conducerii ministerului. În caz contrar, vom amenda pe toate canalele de media și alte căi legale, din punct de vedere sindical, orice denigrare a activității noastre și a companiei pe care o reprezentăm“, a transmis Federația Națională Sindicală SALROCA.

