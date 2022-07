Salariul pe care-l primește Carmen Tănase lunar. Nu e deloc mic

Invitată într-un podcast, actrița Carmen Tănase a dezvăluit salariul decent pe care-l primește lunar. Nu mai puțin de 1.300 de euro ar câștiga pe lună Carmen Tănase, din propriile dezvăluiri, conform Gândul.

”Până la urmă, supraviețuiești cu salariul. La categoria mea, de exemplu, e 1.300 de euro, cam așa. Hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc”, a precizat Carmen Tănase în cadrul podcastului.

Carmen Tănase a vorbit și despre perioadele mai grele din viața sa, atunci când lucra doar la teatrul de stat. ”Da, am avut perioade (n.r când nu ajungeau banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru, nu! Acum, sigur, de câțiva ani de zile s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel” a menționat celebra actriță.

Prietenia profundă dintre Maia Morgenstern și Carmen Tănase nu mai este un secret, cele două mari actrițe dezvăluind momente emoționante din viața lor de-a lungul timpului.

”Carmen, eu n-am vrut să vin, pe bune, nu am vrut să vin, dar au venit facturile și iată-mă și pe mine aici, foarte fericită. Mulțumesc! Sunt onorată. Draga mea Carmen, ce aș putea să spun eu despre tine? Ești mare și... da, ești mare! Cam atât, mulțumesc frumos, seară frumoasă și la mulți ani! Pe bune, Carmen, tu-ți dai seama că ăștia de la canalul ăsta - scuze, de la emisiunea asta - ăștia dau bani oamenilor ca să facă mișto de tine? Sunt glume, suntem veseli, avem umor, dar eu n-am vrut să vin. Pe bune, am spus că nu mai vin aici, pentru că data trecută, prima dată și ultima oară când am venit aici, mi-am auzit vorbe, cică am spus textul prost. Pe bune, e vina mea? Textul ăla mi l-au dat, pe ăla l-am spus, frate! Dați-mi text bun, spun text bun. Domnu` Bendeac, vă văd aici, știu că dvs. scrieți, sunteți scriitor, spui Bendeac, spui Balzac! Poate-mi scrieți dvs. un text ceva, sunteți actor, sunteți artist, sunteți scriitor, sunteți doctor... sunteți doctor? O să fiți, o să fim cu toții. Sunteți politruc... poliglot. Ziceam să-mi scrieți dvs. text și eu vă cedez. Vă rog să credeți că am atâta admirație pentru dvs., v-am văzut zilele trecute în Centrul Vechi, aveați așa o privire, o febră a creației, o sete de cultură, o foame de cunoaștere și vă văd în teatru cum vă puneți sufletul pe tavă. Păi la cum duceți tava dvs. de ani de zile în teatru, ar trebui să vă dea premiu pentru cel mai tăvălit actor, chelnerul anului. Am să vă părăsesc pentru moment, pentru că - nu-i așa?- nu despre dvs. e vorba în această seară.” a spus marea actriță Maia Morgenstern, în roast-ul de la ”iUmor”.

”Ce cuvinte ar putea s-o cuprindă, că n-o mai cuprinde nimic”

În continuarea discursului său, actrița a spus: ”Am venit pentru scumpa mea, pentru doamna Carmen Tănase. Această uriașă, această enormă domnișoară a teatrului, a serialului românesc, ce cuvinte ar putea s-o cuprindă, că n-o mai cuprinde nimic. Avem atâtea amintiri frumoase, mergem împreună în turnee, cu spectacole, cu teatru și apoi, după spectacole, mergeam la restaurant, că acum mergem să mâncăm salam cu pâine pe bancă în parc, dar mergeam la restaurant și, întotdeauna, Carmen, generoasa, îmi dădea posibilitatea, mă lăsa pe mine să plătesc. Ce să vă spun, Carmen e o persoană tânără, veșnic tânără, atât de plină de viață, de vivacitate, o șampanie și bine ar fi să rămână trează. Acum o văd, draga mea, într-o nouă ipostază, în juriu la iUmor, alături de niște oameni absolut minunați, de artiști formidabili, de... de... Delia, minunată... o actriț... o cântăreață minunată, un artist total de mare angajament. Să trăiască, aplauze! Minunată, minunată! (...)”.

Citește continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News