Sacrificiile actorului Adi Nartea pentru rolul din Vlad. Cum arată viața lui după ce a devenit tată pentru a doua oară

Adi Nartea a început filmările pentru sezonul patru din serialul Vlad. Actorul a acceptat să dezvăluie cum i-a schimbat viața rolul Vlad, dar și cum se descurcă în rolul de tătic.

Spectacola: Au început filmările pentru ultimul sezon din serialul Vlad. Ți-a fost dor de personajul tău?

Adi Nartea: Sincer, da. Filmările au început acum o lună jumătate și intrasem cu emoții să vedem dacă mai am exercițiul actoricesc pentru Vlad. Și prima zi de filmare a fost fizică, cu alergări, a fost cu intensitate pentru că Vlad în secvența aia are din nou o viziune cu Adrian și alea sunt toate intense și grele. A fost și cu căzături pentru că a fost o semi cascadă alături de Dani Popescu. Practic, în prima zi mi-am luat botezul, efectiv. Am trecut prin toate, prin foc și pară cu Vlad. Emoționant vorbind, în secențele în care trebuia să ating niște chestii emoționale, s-a întâmplat. Mi-am intrat în mână mai repede de cât am preconizat.

Spectacola: În momentul în care te-ai implicat în proiectul ăsta, te-ai gândit că o să prindă atât de bine la public?

Adi Nartea: I-am simțit potențialul, pentru că, în momentul în care am aflat vestea, încercam să găsesc persoane care au mai trecut prin asta și sunt lucruri care, într-adevăr ti-au schimbat viața și îi simțeam potențialul că o să-mi schimbe viața și așa s-a întâmplat. Aveam o doză de scepticism, dar eram destul de vrăjit de idee, de proiect, și în momentul în care am văzut desfășurarea de forțe, echipa implicată și scenariul, întâlnirile, citiri de scenariu, repetiții, probe de costume. Practic, serialul ăsta a fost pregătit un an jumătate înainte să înceapă filmările și doi ani până la difuzare.

Adi Nartea: A fost multă muncă. I-am simțit potențialul pentru că am văzut resursele băgate în el. Am avut momente în care m-am gândit dacă sunt sau nu bun pentru Vlad. De multe ori aveam impresia că nu fac ce trebuie. Nimeni nu stă să te laude tot timpul, dar mereu confirmarea mea venea din faptul că îmi spuneau că, dacă lucrurile nu sunt bine, le mai facem o dată. Făceam două, trei duble și simțeam că nu e ce trebuie și întrebam regizorii și îmi spuneau că este ok, deși mie nu mi se părea. Cam asta a fost motivația mea să înțeleg că ceea ce fac este bine.

Spectacola: Cum ți-a schimbat viața personajul Vlad?