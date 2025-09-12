Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO

În noua ediție a emisiunii DC Anima, dr. Cristian Remus Papp, coordonator al Departamentului Specii și Arii protejate WWF-România, ne va vorbi despre șacali.

Iată care sunt principalele teme de discuție pe care acesta le va aborda alături de Tudor Tim Ionescu, moderatorul emisiunii:

- Cine este șacalul și ce rol are în ecosistemul nostru.

- Expansiunea șacalilor în România: motive și consecințe.

- Conflictele dintre oameni și șacali: mituri și realitate.

- Cum putem proteja natura și speciile fără a periclita comunitățile locale.

- Implicarea WWF România în conservarea faunei sălbatice.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 12 septembrie, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.

